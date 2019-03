Simone Pianigiani è incredulo

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Volevamo regalare un’altra notte speciale a Milano. Non facciamo calcoli per il futuro” : C’è gioia, ma anche necessità di mantenere il mirino ben puntato sulle ultime quattro partite contro Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce e Anadolu Efes, nelle dichiarazioni che escono da qualsiasi bocca targata Olimpia Milano dopo la vittoria sull’Olympiacos. La prima notte veramente importante di questo finale di stagione regolare è terminata bene, ma ce ne sono altre quattro da vivere col fiato sospeso all’ombra del Duomo, ...

Basket - Eurolega 2019 : Khimki-Milano 88-90. Simone Pianigiani : “Continuando a lavorare in questo modo possiamo competere ovunque” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine dell’importantissima vittoria dell’Olimpia Milano a Mosca contro il Khimki, nella 24ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini si è detto soddisfatto della seconda parte di gara, quella in cui la squadra ha trovato la chiave di volta del match. Così Pianigiani a fine partita: “E’ stata una grande partita perché eravamo ancora un po’ alla ...

Basket - Simone Pianigiani : “Milano ha vinto una partita bellissima - siamo sesti. Calendario punitivo ma…” : Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv e ha conquistato una vittoria pesantissima in Eurolega, ora l’Olimpia è in piena corsa per un posto nei playoff e ha lanciato la volata per accedere alla post-season quando mancano sette giornate. Grande soddisfazione da parte di coach Simone Pianigiani nelle dichiarazioni rilasciate al termine della trionfale partita: “Sono felice perché abbiamo vinto una partita bella, di alto livello, per qualità ...

Basket - Eurolega 2019. Simone Pianigiani : “Orgoglioso della vittoria a Gran Canaria - Nunnaly incredibile” : Milano festeggia l’importantissima vittoria sul campo di Gran Canaria in Eurolega, l’Olimpia si è imposta in terra spagnola dopo un tiratissimo supplementare per 106-104 e porta a casa due punti pesantissimi nella rincorsa verso i playoff della massima competizione continentale. I Campioni d’Italia gioiscono per il risultato ma sono in apprensione per l’infortunio di Arturas Gudaitis che ha lasciato il campo nel secondo ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani soddisfatto : “Sono fiero dei miei giocatori - stasera era una delle partite più importanti della stagione” : Al termine della vittoria conseguita dall’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nel 20° turno di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas per 80-70, in casa biancorossa ci sono volti più distesi, dal momento che la rincorsa ai quarti di finale, con questa sera, continua. A fine partita, Mike James si è espresso molto brevemente ai microfoni di Eurosport: “Penso che abbiamo giocato con grande intensità, giocato ottimi palloni in attacco, e ...