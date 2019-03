LIVE Biathlon | Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA | Lisa Vittozzi e Dorothea

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della 12.5 kmdeidiin programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in garaWierer.OA Sport vi propone latestuale della della 12.5 kmdeidi: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per questo motivo la nostrainizierà attorno alle ore 12.45. Buon divertimento con la nostratestuale in tempo reale! (Foto: Federico Angiolini)Lalist – I favoriti del Mondiale gara per gara – Il regolamento – Il medagliere – La classifica della Coppa del Mondo– Il calendario completo deiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA...

OA_Sport : LIVE - #biathlon, #Oestersund2019: tra pochi minuti il via della staffetta femminile, gli azzurri provano a sorpren… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia mina vagante Vittozzi basterà per la medaglia? -… - nvpersie7 : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia mina vagante, Vittozzi basterà per la medaglia? -