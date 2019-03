Il chirurgo che trascorre le ferie operando i bimbi in Africa

caffeinamagazine

(Di domenica 17 marzo 2019) C’è chi parla e chi fa. Marcello Caruana, 63 anni medico palermitano, ha scelto di fare. Da otto anni, ogni Natale lo passa in. Ci rimane per tre settimane ad aiutare i tanti piccoli pazienti che hanno bisogno di aiuto. Al suo seguito un’équipe tutta palermitana composta dalplastico Raffaele Vitale, dall’otorino Maurizio Di Marzo e dalle anestesiste Angela Scandurra, Salina Matranga e Anna Guddo. Insieme hanno fondato l’organizzazione internazionale “Oltre il possibile”, con sede a Palermo, per offrire un sostegno a chi non ha nulla.“Noi siamo là per dare ma riceviamo molto di più. Riconoscenza e amore”, è la prima cosa che dice Marcello Caruana a Giada Lo Porto di Repubbica che ha portato alla ribalta la storia. Perché, se è vero che ci sono posti in cui i bambini nascono già grandi, come in Kenya o in Madagascar, è altrettanto vero che ci ...

