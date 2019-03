Via Fani, omaggio di Mattarella e Conte

Il presidente della Repubblica, nel 41esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro, ha disposto la deposizione di una corona di fiori in via Mariodove le Brigate Rosse sequestrarono l'allora Presidente della Democrazia Cristiana uccidendo cinque agenti della sua scorta. E' quanto si legge in una nota del Quirinale. Sul luogo per unsi sono recati stamane anche il premiere il presidente della Regione Lazio, Zingaretti.(Di sabato 16 marzo 2019)

