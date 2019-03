Terremoto a Bologna | scossa di 3 0 a Dozza all' alba | paura | ma niente danni

Terremoto a Dozza (Bologna) : nessuna segnalazione di danni a persone o cose : In riferimento alla scossa di Terremoto magnitudo 3 registrata questa mattina dall’INGV a 2 km nordovest da Dozza , nel Bolognese, la Polizia Municipale della cittadina emiliana ha reso noto che al momento non ci sono state segnalazioni di danni a persone o cose . L'articolo Terremoto a Dozza (Bologna) : nessuna segnalazione di danni a persone o cose sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Romagna : inclinata croce su campanile di Bologna : Probabilmente a causa del Terremoto magnitudo Mw 4.3 verificatosi nella notte in Romagna, la croce sulla sommità del campanile della chiesa di Sant'Isaia, nel centro di Bologna, si è inclinata. Il cedimento è stato rilevato questa mattina: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un sopralluogo e per mettere in sicurezza l'area.