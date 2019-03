Papa sulle cooperative | «Miracolo che apre un varco nel muro dell' indifferenza»

La condanna di Barbarin scuote (ancora) la Chiesa : al Papa la decisione sulle sue possibili dimissioni : "Per non creare uno scandalo, come mi aveva chiesto Roma". Il Cardinale di Lione Philippe Barbarin, condannato a sei mesi di carcere con la condizionale per non aver denunciato un prete pedofilo, lo ha sostenuto più volte: ha voluto gestire gli abusi di cui era venuto direttamente a conoscenza senza il clamore che una denuncia alla magistratura avrebbe suscitato.Glielo aveva chiesto Roma, cioè il Vaticano. Il Vaticano cioè ...