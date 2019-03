ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Tutte le famiglie felici si somigliano ma poi c'è quella gialloverde che è stramba a suo modo. Si prenda in esame proprio la famiglia. Come la pensa la Lega è risaputo: "Basta con genitore uno e genitore due". Come la pensa Il M5s sui genitori è chiarissimo. Luigi Didel padre ha detto: "Mi ha mentito". Alessandro Di Battista è "incazzato nero" con il suo. Virginia Raggi ha sfrattato la madre di Paola Taverna. In questo clima di letizia, a Verona, che sulle famiglie ha molto da dire dai tempi di Romeo e Giulietta, dal 29 al 31 marzo si terrà il Congresso mondiale delle famiglie e quella gialloverde sembra un'altra volta scoppiare. Diha fatto sapere che chi parteciperà "non è la destra ma solo". Matteo Salvini ha replicato: "Benissimo. Io ci vado". Poi si è messo Lorenzo Fontana che qualche voce in capitolo ce l'ha, dato che della Famiglia è il ministro e che ...

mbwManzoni : Il leghista ultracattolico perdona Di Maio: 'Ci dà degli sfigati, ma ormai è di casa...' -