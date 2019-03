Amici di Maria | una foto conferma l’addio di Alessandro Casillo

Ricky Martin direttore artistico di "Amici". Colpaccio per Maria De Filippi : Ricky Martin, il re del pop latino, sarà uno dei due direttori artistici della 18/a edizione di Amici, che torna con il serale dal 30 marzo in prime time su Canale 5. Lo annuncia Maria De Filippi. La star internazionale, 70 milioni di dischi venduti, vincitore di diversi Grammy, ha collaborato con le più grandi pop star mondiali, può contare su 42,5 milioni di follower e su video che superano ognuno il miliardo di ...

Diretta Amici : Fabio Rovazzi sbarca alla corte di Maria : Amici di Maria De Filippi torna con il suo penultimo appuntamento speciale del sabato. Come molti di voi già sapranno, dal 30 marzo inizierà la fase del serale, quindi l'appuntamento pomeridiano del weekend verrà eliminato. Intanto iniziano ad esserci i primi rumors in merito agli appuntamenti del prime time; è stata ufficializzata la presenza di Loredana Bertè, che dopo due anni torna ad Amici nel ruolo di giudice. Per quanto riguarda i due ...

Maria De Filippi contro la Carlucci : gli ospiti del Serale di Amici : Serale Amici 2019: svelati gli ospiti di Maria De Filippi della prima puntata Da sabato 30 marzo sulla prima rete di Stato andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. Il talent di ballo andrà a sfidare il Serale di Amici 18. Sono anni che Milly Carlucci e Maria De Filippi di sfidano a colpi di share e per assicurarsi la vittoria la regina di Canale 5 ha deciso di chiamare al Serale ...

Amici - Mahmood ospite in studio di Maria De Filippi : Domani 16 marzo andrà in onda su Canale 5 l'appuntamento del sabato pomeriggio di Amici 18, nonché lo sprint finale per la corsa al Serale, per cui sono 9 al momento i ragazzi della scuola ad aver ottenuto la maglia. Nella puntata del talent show sarà ospite in studio il vincitore di Sanrermo Alessa

Amici Di Maria - l'ex ballerino Marcus è stato condannato a vent'anni di carcere : Chi ha avuto modo di seguire tutte le edizioni di Amici di Maria De Filippi che sono andate in onda in questi anni su Canale 5, si ricorderà sicuramente della presenza di Marcus Bellamy, tra i ballerini professionisti del talent show ideato e condotto dalla signora degli ascolti del Biscione. Nel 2016 il nome di Marcus era balzato alla cronaca per un gravissimo episodio che l'ha visto protagonista e che ha destato grande scalpore, l'uccisione ...

Serale Amici 2019 - anticipazioni : Maria De Filippi riceve un appello : Amici 18, anticipazioni Serale: Cristina D’Avena fa un appello a Maria De Filippi Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Cristina D’Avena, facendo un vero e proprio appello a Maria De Filippi, per l’edizione Serale di Amici 2018/2019, che partirà fra qualche settimana. Nell’intervista la regina delle sigle dei cartoni animati ha definito Amici di Maria De Filippi “un vero ...

Amici - un durissimo scontro dietro le quinte : la bomba - chi lascia il programma di Maria De Filippi : Indiscrezioni pesantissime su Amici di Maria De Filippi. In questo caso non si parla dei concorrenti che prenderanno parte al serale del talent di Canale 5, ma di ciò che secondo quanto riporta TvBlog sarebbe accaduto dietro le quinte, dove si sarebbe consumata la rottura tra la conduttrice e Luca T

Amici di Maria De Filippi - Rudy Zerbi furibondo con Alessandra Celentano : 'Abbassa quel dito - io...' : Rudy Zerbi si è spazientito ancora una volta e sempre con Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi. L'insegnante di danza è convinta che i professori si siano accordati per permettere a ...

