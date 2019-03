Rabiot | serata in discoteca e like sospetti | a giugno sarà addio al Psg con tante squadre

calcioweb.eu

Adrienè stato sospeso fino alla fine di marzo dal Paris Saint Germain, a seguito di unatrascorsa insubito dopo l'eliminazione dei francesi dalla Champions League per mano del Manchester United. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'aver messo un "" ad un video postato da Evra nel quale, l'ex terzino della Juventus, festeggiava la vittoria dei Red Devils al Parco dei Principi. Il calciatore francese, classe 95′ e in scadenza a, ha tanto mercato: su di lui ci sono Juve, Barcellona, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester United.

