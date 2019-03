ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Pd e M5s? Non ho mai pensato che fossero due forze politiche omogenee. Lo scorso anno pensavo che fossero un po’ meno omogenee di quanto non lo siano Lega e M5s“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, risponde a una domanda del giornalista Paolo Mieli, in un dibattito sul futuro del Pd di Zingaretti.E aggiunge: “Il Pd è rimasto ibernato sull’Aventino aspettando che i voti tornassero. Non ne è tornato nemmeno uno. Questo governo va a gonfie vele nei sondaggi anche a causa del fatto che uno dei tre soggetti politici, che era arrivato secondo alle elezioni politiche, non ha giocato la partita. E’ chiaro che un Pd che non si rinnova non può mettersi in campo con nessuno. Adesso ha un nuovo segretario, ci ha impiegato un anno per darselo”.“E quella partita, secondo te, è ancora aperta?”, ...

La7tv : Su #TAV e sulle posizioni divergenti tra #Lega e #M5S, a @OttoemezzoTW lo scontro tra Massimo Franco 'noto un certo… - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: Pd, Travaglio su La7: “Zingaretti? Non vedo discontinuità. Ha omaggiato Chiamparino e ha nominato Zanda tesoriere” htt… - Noovyis : Un nuovo post (Pd, Travaglio su La7: “Zingaretti? Non vedo discontinuità. Ha omaggiato Chiamparino e ha nominato Za… -