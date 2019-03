Nuova Zelanda, attacco in due moschee: è strage, killer filmavano scena in diretta

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ci sarebbero almeno 40 morti inin seguito a due sparatorie avvenute in duedella città di Christchurch. Fermati tre uomini e una donna. La premier Jacinda Ardern: "terroristico". Tra gli attentatori anche un cittadino australiano che avrebbe pubblicato un manifesto contro gli immigrati. La polizia ha inoltre disinnescato un certo numero di ordigni esplosivi trovati all'interno di veicoli parcheggiati.Unasparatoria è avvenuta in una seconda moschea della città neozelandese di Christchurch. Diverse persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in una moschea della città neozelandese di Christchurch. Un uomo armato vestito di nero è entrato nella moschea Masjid Al Noor e ha fatto fuoco: "Ho visto persone morte ovunque", ha raccontato un testimone.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...