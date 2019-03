F35, Difesa chiede "rispetto dei ruoli"

"Il dossier è in mano al presidente Conte e si affronterà con la massima responsabilità".Lo precisano fonti della, dopo che il vicepremier Salvini sull'acquisto degli F35 ha detto: "L'Italia non può restare indietro e rischiare di rimanere esclusa da alleanze di cui fa parte da anni". Diversa posizione da parte del vicepremier Di Maio:"Il progetto va rivisitato magari per recuperare risorse per la cybersecurity". "Preferiamo non commentare,ma chiediamodeie meno confusione", dicono dalla.(Di venerdì 15 marzo 2019)

