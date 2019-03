SONIA BERGAMASCO PRESENTA IL SUO ' QUADERNO'

Chi è SONIA BERGAMASCO - Livia del Commissario Montalbano : Sonia Bergamasco è una delle attrici più amate del cinema italiano, legata indissolubilmente al personaggio di Liva del Commissario Montalbano. Classe 1966, Sonia è nata a Milano e in questa stessa città è cresciuta artisticamente, studiando musica e diplomandosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi. In seguito ha coltivato la sua passione per la recitazione, studiano presso la Scuola del Piccolo Teatro. Nel 1989 ha debuttato a teatro ...