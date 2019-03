La metro Repubblica chiusa per 7 mesi | il commercio è in ginocchio

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) ... la città dove i residenti hanno preso a chiamare per nome la buca sotto casa o il tronco d'albero che si è schiantato sulla propria automobile, quasi come fossero le paste del "Bar dello sport" di ...

repubblica : ?? Londra, disattivati tre ordigni esplosivi in stazione metrò e aeroporti - StregaLorelei : Una turista in metro mi ha chiesto se #Repubblica è chiusa perché stanno rifacendo la stazione. In effetti, visti i… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Roma, riaprirà entro il 15 maggio la fermata della metro #Repubblica. 5 mesi fa l'incidente sulle scale mobili in cui rimasero… -