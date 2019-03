Femminicidi | Conte | ' Nessuna reazione emotiva può giustificare un femminicidio'

Conte : «Nessuna reazione emotiva giustifica un Femminicidi o»|La giudice : «C'è omicidio e omicidio» : Il premier è intervenuto su Facebook per commentare le recenti sentenze che a Genova e Bologna hanno attenuato la pena dell'assassino perché «disperato, in preda a una tempesta emotiva ». «Nessun sentimento, pur intenso, attenua un femminicidio»

