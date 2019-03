Ambra Angiolini | parla la sua rivale storica

Pamela Petrarolo : "Ambra Angiolini? Non ho avuto le sue stesse possibilità" : Pamela Petrarolo, ospite di Caterina Balivo a 'Vieni da me', ad anni di distanza, è tornata sulla delicata e spinosa questione della presunta (o vera) rivalità con Ambra Angiolini, nata ai tempi della loro partecipazione al programma cult 'Non è la Rai': Ambra non spodesta nessuno. Lei è la conduttrice, noi avevamo altri ruoli. La novità fu proprio l'arrivo di una ragazzina così giovane e brava. Io non facevo la conduttrice ma cantavo e ...

Ambra Angiolini - fiction e poi fiori d'arancio? : Ironica e sorridente, ma anche sognante e malinconica: Ambra Angiolini piace sempre, qualunque sia il suo mood. Lei, che nonostante carriera e popolarità, si pone come l'anti-diva per eccellenza preferendo la sobrietà. Per Ambra l'essere è più importante dell'apparire e lo si vede dal modo in cui si butta anima e corpo in ogni progetto, favorendone il successo. L'ultimo esempio è Il silenzio ...

La Juventus vince - Ambra Angiolini celebra Allegri con una dedica : “coraggio e cuore” - parole dolci su Instagram [FOTO] : Ambra Angiolini celebra il suo Max Allegri dopo la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: l’attrice rivolge una dolce lettera social al suo partner dopo la clamorosa rimonta di Champions League Ieri notte la Juventus ha realizzato una vera e propria impresa. I bianconeri hanno ribaltato il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano, superando all’Atletico Madrid con il punteggio di 3-0 allo Stadium. Una ...

7 minuti : trama - cast e curiosità del film di Michele Placido con Ambra Angiolini : Venerdì 8 marzo, in prima serata su Rai3 dalle 21.15 – in occasione della Festa della Donna – va in onda 7 minuti, film del 2016 diretto da Michele Placido con un cast d’eccezione. 7 minuti: il trailer 7 minuti: la trama L’incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre ...

Il silenzio dell'acqua - Ambra Angiolini a Blogo : "Luisa Ferrari - un viaggio interessante. La promozione a Quarto Grado? L'importante è non essere ridicoli" (Video) : Ambra Angiolini è la protagonista de Il silenzio dell'acqua, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da stasera, venerdì 8 marzo 2019, in prima serata.L'attrice romana interpreterà il ruolo di Luisa Ferrari, vicequestore di Trieste che si recherà a Castel Marciano per risolvere il caso di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni scomparsa nel nulla. I suoi metodi si riveleranno subito incompatibili con quelli del vicequestore Andrea ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 marzo 2019. Ambra Angiolini su Canale 5 con «Il silenzio dell’acqua» e su Rai3 con «7 Minuti» : Ambra Angiolini in 7 Minuti Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Appuntamento con la semifinale di Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici, in onda dal teatro Ariston di Sanremo. Sei giovani e talentuosi cantanti arrivati alla quarta e decisiva puntata che li catapulterà alla finalissima del 15 marzo dovranno dare il massimo per conquistare Academy e il pubblico a casa. Due gli ospiti d’eccezione: Gino Paoli e Gigi D’Alessio. ...

Il silenzio dell’acqua : anticipazioni con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ‘True Detective’ : “Luisa mi piace perché dentro ha un vortice di emozioni che all’esterno non si vedono, sembra fredda invece è passionale. Sono stata così anch’io quando è stato necessario difendermi dai giudizi degli altri” lo dice Ambra Angiolini raccontando il nuovo personaggio che interpreterà ne Il silenzio dell’acqua, la serie che racconta lo strano caso di una ragazza improvvisamente scomparsa in onda su Canale 5 a partire da ...

