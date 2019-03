Matera | Salvini contestato durante il comizio E lui risponde | “Bravi | avete vinto dieci

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Cartelli e contestazioni, a Policoro, in provincia diildi Matteoin vista delle elezioni regionali in Basilicata. Il ministro dell’Interno, come già aveva fatto a Giulianova, rivolgendosi a una persona sola ha detto: “Bravo, haiimmigrati da mantenere”. La contestazione, da quanto si deduce dalla risposta del leader della Lega, riguardava proprio l’accoglienza dei migranti.L'articoloil. E lui: “Bravi,immigrati da mantenere” proviene da Il Fatto Quotidiano.

