Buio in Venezuela | sale a 19 il numero delle vittime del blackout La Cina offre aiuto

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Nelno, una mano tesa arriva dalla. Il Dragone, già schierato a fianco di Nicolas Maduro, si è offerto per accelerare il ripristino della rete elettrica saltata, secondo le accuse del presidente, per "un cybersabotaggio" degli Stati Uniti. Lu Kang, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha espresso "profonda preoccupazione" per la situazione.Preoccupazione legittima visto che ilva avanti da giovedì 7 marzo e il bilancioaggrava la profonda crisi presidenziale, acuita dai problemi socio-economici del paese. Sono 19 i pazienti con malattie renali croniche, morti per non essersi potute sottoporre alle cure necessarie. A renderlo noto è Francisco Valencia, direttore della Coalizione di organizzazioni per il diritto alla salute, la Codevida, un Ong locale, che su Twitter pubblica il report geografico...

SkyTG24 : Venezuela ancora al buio, morti 80 bambini in ospedale per il blackout - acs_italia : RT @acs_italia: Aiuto alla Chiesa che Soffre in #Venezuela. 90 ore di #blackout, senza luce, acqua, linee telefoniche, hanno prostrato e fi… - ottovanz : RT @acs_italia: Aiuto alla Chiesa che Soffre in #Venezuela. 90 ore di #blackout, senza luce, acqua, linee telefoniche, hanno prostrato e fi… -