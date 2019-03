Sicilia | 41 anni dalla morte di Peppino impastato | da Cinisi l' appello per sostenere Casa

Pino Caruso morto : il grande comico Siciliano aveva 84 anni - era malato da tempo : Grave lutto per il teatro e la cultura italiana: Pino Caruso, attore siciliano, è morto ieri sera a Roma a 84 anni. Nato a Palermo il 12 ottobre del 1934, era malato da tempo: proprio a Palermo tra il ’95 e il ’97 aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di «Palermo di scena». «Se n’è andato sereno», le parole della moglie, scrive Repubblica. I funerali si svolgeranno nella giornata di domani. Caruso, ...

Maltempo Sicilia : danni e disagi ad aziende : Il Maltempo che ha colpito la Sicilia ha causato danni e disagi a diverse aziende. L’azienda di itticoltura Acqua Azzurra, tra Marzamemi e Portopalo, nel Siracusano, ha avviato le procedure di licenziamento per i suoi 98 dipendenti (52 dei quali a tempo indeterminato) dopo il Maltempo dei giorni scorsi che ha provocato danni per 17 milioni e mezzo di euro secondo le stime della stessa azienda. “E’ una notizia drammatica – ...

LIVE Ragusa-Sesto San Giovanni - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Siciliane avanti 22-14 dopo il primo quarto - Hamby strepitosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ragusa-Sesto San Giovanni, atto conclusivo delle Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket femminile! La tre giorni di San Martino di Lupari sta regalando grande spettacolo e continue sorprese al fedele pubblico di tifosi ed appassionati. La Finale che assegnerà il primo trofeo della stagione vedrà l’una di fronte all’altra due formazioni capaci di sconfiggere nella giornata di ieri ...