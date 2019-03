Saragozza: si taglia il pene, lo mette in una busta e va in giro completamente insanguinato

(Di martedì 12 marzo 2019) L'uomo segnalato da diversi passanti mentre si aggiravainsanguinato dalla vita in giù per le strade del centro di, in Spagna. Soccorso e trasportato in ospedale, l'uomo ha spiegato di aver fatto tutto da solo in casa e di aver messo ilin unama sul caso indaga la polizia locale.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...