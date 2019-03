Roma | sgombero ex Mira-Lanza | identificate 37 persone

Astorre : Prefetto Roma iscriva sgombero stabile CasaPound tra priorità : Roma – “Dopo le parole del ministro Tria non servono ulteriori precisazioni: il Prefetto di Roma faccia seguito alla richiesta del Mef e iscriva lo sgombero dello stabile occupato da CasaPound tra le priorita’ d’intervento”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in riferimento alle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha affermato di aver gia’ ...

Sgombero di Casapound - per il prefetto di Roma "manca la denuncia" : Per sgomberare Casapound dallo stabile di Via Napoleone III a Roma "serve una richiesta di rilascio da parte dell'autorità giudiziaria" dice il prefetto di Roma Paolo Basilone. Manca la denuncia, in altre parole non c'è l'atto di un magistrato, che sia uno sfratto esecutivo o un sequestro preventivo. La saga dello Sgombero della palazzina occupata dai fascisti del terzo millennio giunge a un nuovo capitolo. Nella serie di rimpalli ...

CasaPound - "Lo sgombero della sede di Roma non è prioritario" : Lo sgombero della sede Romana di CasaPound, una palazzina di proprietà dello Stato nella centralissima via Napoleone III, occupata ormai dal 2003, non è una priorità per la Prefettura e quindi neanche per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che oggi lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che pochi giorni fa si era rivolta proprio a Giovanni Tria chiedendogli di "avviare le procedure ...

Roma : Tria su sgombero sede Casapound - mai scritto nessuna lettera : Roma, 20 feb 21:26 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze , Mef, Giovanni Tria ha dichiarato di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero... , Com,

Mancato sgombero Casapound a Roma - Cirinnà a TPI : 'Fatto gravissimo - ma la colpa è di Salvini' : Il ministero dell'Economia, dopo un consulto con il Demanio e la prefettura, ha stabilito che il palazzo, per le sue buone condizioni igieniche e per il fatto di non essere a rischio crollo, non è ...

Roma : Casapound in piazza del Campidoglio contro sgombero : Roma – Sit-in di una cinquantina di militanti di Casapound questo pomeriggio in piazza del Campidoglio. Tra un coro “la Raggi in Campidoglio non la voglio” e un altro, “Casapound non si tocca”, i ‘fascisti del terzo millennio’ hanno protestato contro le minacce di sgombero per l’edificio occupato che ospita l’associazione all’Esquilino da dieci anni. Non e’ mancato un passaggio di ...

Roma - passa mozione per lo sgombero di CasaPound : L'assemblea capitolina approva un documento che impegna la sindaca Virginia Raggi a predisporre la cacciata dei neofascisti dall'edificio che occupano abusivamente. A votare a favore Pd e Movimento 5 Stelle I camerati abusivi di CasaPound: parenti e amici vivono gratis nel centro di Roma " CasaPound non paga neppure le bollette: debiti per centinaia di migliaia di euro " Svastica e malavita a Roma: ecco l'inchiesta che ha portato ...

Sgombero Casapound a Roma - ok a mozione dal Campidoglio - Sky TG24 - : L'assemblea capitolina approva la proposta del Pd che impegna Raggi a predisporre lo Sgombero dell'edificio di via Napoleone. Anche il M5s vota a favore. Dem e 5s incalzano Salvini. Il vicepremier: "...

È stato chiesto lo sgombero immediato dello stabile occupato da CasaPound a Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Giovanni Zannola, che chiede lo sgombero dello stabile di via Napoleone III occupato dal CasaPound. Oltre ai Dem ha votato a favore anche il gruppo del M5s. Il documento chiede alla sindaca Virginia Raggi di intervenire presso il Ministero degli Interni e preso il Prefetto/Questore affinché, si legge nella mozione, sia predisposto "lo sgombero immediato ...

Roma - sì del Campidoglio allo sgombero di Casapound : C"è l"ok dell"Assemblea capitolina alla mozione presentata dal consigliere del Pd Giovanni Zannola per chiedere "lo sgombero immediato" di Casapound. Il provvedimento è stato approvato con un"insolita alleanza fra Dem e pentastellati, ed esorta la sindaca, Virginia Raggi, a fare pressioni su Viminale, Questura e Prefettura per liberare l"immobile occupato di via Napoleone III, che dal dicembre del 2003 ospita la sede del movimento politico di ...

Pd Roma : soddisfatti per approvazione sgombero edificio CasaPound : Roma – “Siamo soddisfatti dell’approvazione della mozione da noi presentata che chiede alla sindaca Raggi di attivarsi per sgomberare l’edificio di via Napoleone III illegalmente occupata da CasaPound al fine di avviare un percorso di confronto con i cittadini e le istituzioni territoriali che permetta la riqualificazione del bene di pregio e lo restituisca cosi’ alla citta’”. Cosi’ in una nota il ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La