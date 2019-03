Non solo il referendum | ma anche una consultazione sulla Tav verrebbe respinta

Milan - Non solo Saint-Maximin : altro esterno da 20 milioni : Il Milan è sempre alla ricerca di un esterno offensivo. Come scrive il Corriere dello Sport , oltre a Saint-Maximin i rossoneri seguono anche Dani Olmo della Dinamo Zagabria, valutato 20 milioni di euro.

Matteo Gentili : “Non dimentico le persone - cambio solo il modo di vederle” : Matteo Gentili: lo sfogo su Instagram dopo la fine della sua storia con Alessia Prete Per Matteo Gentili e Alessia Prete non è sicuramente uno dei momenti più semplici. La coppia, uscita insieme dalla Casa del Grande Fratello, ha da poco annunciato la fine della loro storia d’amore. La passione e il feeling tra i […] L'articolo Matteo Gentili: “Non dimentico le persone, cambio solo il modo di vederle” proviene da Gossip e ...

"Ho perdonato l'assassino di mio marito"/ Video - persona Non è solo il male che fa : Il marito carabiniere ucciso da un ragazzo, il percorso di redenzione fino alla capacità di perdono, ecco di cosa si tratta

Luke Perry - lo sfogo della figlia : “Un processo al mio lutto : Non starò in camera a piangere solo perché lo dice internet” : Sophie, la figlia secondogenita di Luke Perry, l’attore star del telefilm Beverly Hills 90210 stroncato da un ictus il 27 febbraio scorso, ha deciso di rispondere agli attacchi degli haters che in questi giorni si sono scagliati contro di lei per come ha vissuto il lutto. “Mi hanno criticata per il mio linguaggio, il mio guardaroba. È stato un processo al lutto. Da quando mio padre è morto ho ricevuto tanta attenzione online, la ...

Como - Non solo il Challenger Atp Due grandi novità a Villa Olmo : Tre i grandi eventi del calendario 2019 del Tennis Como sui campi in terra rossa di Villa Olmo. Ad aprire le danze, quando la stagione estiva sarà ormai alle porte, sarà lo Junior Next Gen Italia. Per ...

Puglia - Non esiste nessuna 'barriera corallina' : sono solo delle biocostruzioni naturali : In Puglia non esiste nessuna barriera corallina. La notizia, incredibile, e che lascia l'amaro in bocca a tutti, è stata data sulle pagine on-line del Quotidiano di Puglia. La testata giornalistica spiega che si è trattato di una "notizia gonfiata", questo perché si voleva in qualche modo richiamare l'attenzione sulla vita marina, nella speranza che qualcuno decida magari di investire fondi nella ricerca. Quello che davvero esiste al largo delle ...

Calcio e Non solo - se finalmente le divise sono fatte solo per le donne : L’uguaglianza delle donne nello sport passa attraverso l’armadio. Per la prima volta ai prossimi Mondiali di Calcio femminile, dal 7 giugno al 7 luglio in Francia, le donne avranno divise studiate esclusivamente per loro e non derivate da quelle degli uomini. Nike ha mostrato per la prima volta a Parigi le divise di 14 delle 24 squadre che giocheranno la Coppa del Mondo, Italia compresa. Il giorno della festa della Donna Adidas ne aveva svelate ...

Sotto scure ucraina Non solo Al Bano - a rischio pure “Novecento”. E spunta il brindisi anche con Putin e la Lecciso : L'ucraina bandirà tutti i film e le serie televisive con la partecipazione di Al Bano. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti da Kiev, Sottolineando che dopo l'inclusione del Leone di Cellino San Marco nella lista nera del ministero della Cultura, non saranno vietate solo le canzoni dell'artista - da Felicità a "Nostalgia canaglia" - ma anche i video e i lungometraggi. E non sono pochi: da "Nel sole", regia di Aldo Grimaldi (1967), dove appare anche ...

[Il punto] Non solo Quota 100 : ecco quando si può andare in pensione prima dei 60 anni : Tutti sanno ormai che la disciplina di Quota 100 comporta la necessità di due requisiti per godere della pensione: avere 62 anni di età e 38 anni di contributi. La riforma è stata introdotta dal ...

Al Bano : "Con Putin solo una stretta di mano. Non sono un bombarolo - canto la pace. Sono un uomo libero - ho le mie opinioni" : Al Bano è stato inserito dall'Ucraina nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale. La lista nera è compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell'Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. In un'intervista al Corriere della Sera, il cantante racconta il momento in cui ha ...

Carol Spencer - la 'mamma' della Barbie : ''L'imperfezione Non solo è concessa - ma è un diritto'' : Lei è andata in pensione anni fa, ma Barbie vive ancora con lei e la sua è tra le più grandi collezioni di Barbie al mondo. Quali sono i pezzi più speciali? 'Barbie è stata più di una bambola per me. ...