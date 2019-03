Mobilità elettrica e sostenibile | a Firenze Fortezza da Basso dal 9 al 12 aprile 2019

Mobilità elettrica - Motus-E lancia una call per selezionare talenti : Una call for ideas e una call for startup per selezionare le migliori iniziative nell'ambito della Mobilità elettrica: a lanciarla è Motus-E, associazione di operatori industriali, mondo accademico e associazionismo ambientale e consumeristico che l'11 aprile prossimo, nell'ambito del primo evento annuale che si svolgerà a Roma, designerà e premierà i vincitori. Le tematiche che ...

Mobilità elettrica : presentazione del White Paper di Repower - il III Rapporto Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici : Repower presenta la Terza Edizione del White Paper dedicato alla Mobilità Sostenibile, martedì 12 marzo alle ore 17.30 presso Garage Italia, viale Certosa 86, Milano. Il “Rapporto Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici” fa il punto sull’evoluzione di tecnologie, infrastrutture, Veicoli e mercato, con un focus sui dati economici dell’elettrico in Italia e nel mondo e sulle prospettive future. Interverranno: Fabio ...

Honda e-Prototype a Ginevra in veste definitiva - la nuova Mobilità elettrica Made in Japan : “Honda e-Prototype” in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. Anteprima di Honda e-Prototype, il modello di serie sviluppato a partire dall’Urban EV Concept del 2017. Design esterno semplice e distintivo unito ad interni moderni ed essenziali, dotati di tecnologie avanzate. La piattaforma a trazione posteriore e l’assetto allargato offrono una guida estremamente dinamica. Honda e-Prototype è la risposta di Honda alle esigenze della moderna ...

La Polonia punta tutto sulla Mobilità elettrica : La Polonia potrebbe diventare uno dei paesi leader in Europa nella produzione di veicoli elettrici . Nei dintorni di Varsavia verrà costruita la prima fabbrica nazionale di vetture elettriche per un ...

Skoda VISION iV - il futuro della Mobilità elettrica svela i suoi interni [FOTO] : I designer di Skoda hanno sfruttato le possibilità offerte dalla nuova piattaforma MEB per creare interni innovativi e spaziosi VISION iV, il concept completamente elettrico della Casa boema, mostra in anteprima gli interni del futuro modello ŠKODA basato sulla piattaforma MEB (Modular Electric Drive Kit) del Gruppo Volkswagen. Non essendo utilizzato il tradizionale tunnel centrale, i designer di ŠKODA hanno sfruttato le possibilità ...

Mobilità : in arrivo la prima autostrada elettrica in Italia. Ecco progetti e idee per la ricarica in movimento : Sono diversi infatti i progetti avviati in Italia e nel mondo per cercare di eliminare i limiti della Mobilità elettrica, rappresentati dall'autonomia e i tempi di ricarica della batteria.

Honda - a Ginevra l’elettrica che rivoluzionerà la Mobilità a zero emissioni : Entro il 2025 due terzi delle vetture Honda vanteranno motori propulsori alternativi Honda ha confermato che l’anteprima mondiale del suo prototipo di auto elettrica avverrà al Salone di Ginevra 2019, previsto il prossimo marzo. Il nuovo veicolo elettrico Honda è stato sviluppato prestando una particolare attenzione alla funzionalità e all’uso che ne verrà fatto: basta dare un’occhiata alle prime immagini del prototipo per poter apprezzare ...

La Mobilità elettrica cresce in Europa ma Italia ancora lenta secondo un'indagine di LeasePlan : PRIMAPRESS, - ROMA - cresce in Europa la voglia di mobilità elettrica ma l'Italia resta ancora il fanalino di coda secondo l'indice EV Readiness elaborato dalla società olandese attiva nel lungo ...

Mobilità elettrica - l'americana Solaredge compra l'umbra Smre per creare un polo mondiale : l'umbra Smre è specializzata in componenti per i veicoli elettrici. La multinazionale Usa punta al controllo per assicurarsi un vantaggio nel settore