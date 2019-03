Juve-Atletico | pretattica Simeone | «Chi dice che siamo favoriti?» Griezmann-Cr7 | c' è un

Juve - con l'Atletico serve una squadra estrema per stanare gli avversari : È almeno coerente con questa stagione in cui Allegri ha cercato di trasformare uno dei migliori attaccanti al mondo in un centrocampista avanzato. Fin quasi a perderlo. Ma Bernardeschi è ormai pronto.

CM Scommesse : un gol per tempo e la Juve fa l'impresa con l'Atletico : Griezmann ha già alzato la Coppa del Mondo con la sua Francia mentre CR7, protagonista assoluto di serate come quella contro la Spagna, doveva riconsegnare le chiavi della stanza. Io non ci credo. ...

Juve-Atletico - per Ciro Ferrara 'c'è pessimismo - ma l'impresa è possibile' : Mancano meno di 24 ore alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico di Madrid. E, nonostante tutto quello che possano dire la società e i vari commentatori sportivi, si tratta di una partita decisiva che, per molti tifosi, può valere l'intera stagione. D'altra parte, le ultime prestazioni della Vecchia Signora in Serie A, nonostante si siano concluse con delle vittorie, non hanno convinto la ...

Juventus-Atletico Madrid - le quote e i pronostici del ritorno degli ottavi di Champions League 2019 : tutto pronto allo Juventus Stadium, dove i bianconeri sono chiamati all'impresa per recuperare il ko di Madrid. Grazie alle reti di Giménez e Godín, l'Atletico di Simeone ha vinto 2-0 Al Wanda ...

Juventus-Atletico - Allegri annuncia un'assenza illustre - : Per la Juventus è finalmente arrivato il giorno della vigilia della sfida più importante dell'anno. O meglio, al momento è così, ma è chiaro che la speranza di giocatori, società, allenatore e tifosi ...

?Bjorn Kuipers : chi è l’arbitro di Juventus-Atletico Madrid. Il patrimonio : Bjorn Kuipers: chi è l’arbitro di Juventus-Atletico Madrid. Il patrimonio A dirigere quella che per la Juventus è certamente una gara da cui dipende una buona parte della stagione sarà Bjorn Kuipers. Con lui Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra, quarto uomo Dennis Higler Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League di martedì 12 marzo 2019 si parte dal 2 a 0 dell’andata a favore degli spagnoli. Bjorn Kuipers, da dove ...

Juventus-Atletico - Simeone : 'Noi favoriti? E' difficile - qualificazione è tutta da decidere' : Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, alla vigilia della partita contro la Juventus. Sa il fatto suo, ma sa anche che allo Stadium non dovrà dare nulla per scontato. 'Queste eliminatorie si ...

Allegri sfida l'Atletico Madrid : 'La Juve può ribaltare il risultato' : INVIATO A TORINO - Massimiliano Allegri non perde la bussola. La gara di domani sarà importante, ma il tecnico Juventino non l'ha caricata di eccessiva pressione né ha voluto sentir parlare di ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : «Dovremo uscire dal campo senza rimpianti» - le parole di Allegri alla vigilia : Comincia ad avvertirsi la tensione dei grandi appuntamenti nell’aria torinese alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in cui la formazione bianconera dovrà rimontare il 2-0 subito all’andata per superare il turno e non abbandonare le proprie ambizioni in Europa. Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti il tecnico Massimiliano Allegri e il capitano ...

Juventus - la probabile formazione anti - Atletico : Bernardeschi favorito su Dybala : Intorno alle 16:15 di questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per curare gli ultimi dettagli in vista del match contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri è arrivata una buona notizia dalla seduta di oggi. Proprio nell'allenamento di questo pomeriggio si è di nuovo fermato Douglas Costa che quindi non è nell'elenco dei convocati per la sfida di Champions. Il brasiliano poteva essere una preziosa risorsa, ma purtroppo ...

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Juve-Atletico - vigilia di passione : ecco le parole di Allegri e Chiellini : vigilia di Juventus-Atletico. C’è grande attesa in casa bianconera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro gli spagnoli. Serve un’impresa, serve che tutto vada nella giusta direzione. Zero errori, gara perfetta. Prende la parola Chiellini: “Ci stiamo giocando l’ottavo di Champions, c’è tanta voglia di andare avanti nella competizione. Siamo abituati alla pressione, domani servirà un ambiente ...

Champions - verso Juve-Atletico : la conferenza di Allegri e Chiellini in diretta : La Juventus è a caccia di un'impresa per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 del Wanda Metropolitano, i bianconeri dovranno superarsi all'Allianz Stadium contro l'...