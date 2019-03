Freccero | show in Vigilanza | «Soffro per l’audience | ma ho aumentato gli ascolti Sfera a

davidemaggio

(Di martedì 12 marzo 2019) CarloHa risposto colpo su colpo su, costi, nuovi programmi, palinsesti e linea editoriale. Audito oggi in Commissione di, Carloha furoreggiato per oltre due ore, rompendo la compostezza del cerimoniale a appassionandosi per la causa di Rai2, rete che da alcuni mesi sta cercando di ristrutturare tra tentativi di rinnovamento ed esigenze aziendali. “Io sono solo un supplente” ha chiosato il direttore, alludendo alla breve durata del suo mandato. Stuzzicato poi sui dettagli della programmazione e sui riscontri degli, il professore ha zittito le critiche.A far infervorareè stato in particolare l’intervento del deputato della Lega, Paolo Tiramani, che lo ha accusato di aver ottenuto risultati deludenti. Il direttore, replicando, ha dichiarato di aver speso da gennaio ad ora solo 1.9 mln di euro. “Ma si rende ...

