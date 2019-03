FIGC | 500 minori coinvolti nel Progetto Rete!

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Dopo il successo degli ultimi anni,ed Eni insieme anche per la quinta edizione del, iniziativa di carattere sociale rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) presenti in tutto il territorio nazionale, per promuovere i processi di inclusione sociale e interculturale tramite il calcio. Ilmira infatti a favorire comportamenti eticamente corretti utilizzando l’attività sportiva come modello per la società civile, migliorare la comprensione dell’importanza dell’attività fisica e del suo impatto positivo sulla salute e sullo sviluppo sociale e a creare un modello di integrazione. Sono circa 560 i giovanistranieri, accolti in 49 Sprar di 13 diverse regioni italiane, ad aver aderito all’edizione 2018/2019 di, confermando il trend positivo di crescita che in un ...