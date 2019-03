Un’operazione di routine all’alluce lo ha reso zoppo | “Il chirurgo ha il morbo di

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Come spesso accade il programma televisivo Le Iene ha portato alla ribalta delle cronache un caso di malasanità, anche se questa volta è più che altro un caso di coscienza, professionale, ma soprattutto civica e morale. Roberto, intervistato da Veronica Ruggeri, doveva subire un’operazione all’alluce che gli era stata descritta come semplice e di. Ma dalla sala operatoria, il paziente che prima deambulava benissimo, è uscito invalido a vita. Solo dopo una decina di giorni Roberto ha scoperto che ilche ha eseguito l’intervento a Trieste, in base ai dati raccolti anche dal servizio in onda a “Le Iene” ma non confermati dal medico, avrebbe ildi Parkinson, patologia assolutamente incompatibile con il mestiere di. Roberto, però, scopre la patologia del dottore solo dieci giorni dopo essersi sottoposto l’intervento.L’uomo racconta ...

