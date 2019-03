Ranieri vuole rilanciare subito Schick | Farà coppia con Dzeko

agi

(Di lunedì 11 marzo 2019) "per me devono giocare insieme", risolve così il nuovo tecnico della Roma, Claudio, il dubbio sui due centravanti che ha afflitto i giallorossi nelle ultime due stagioni. "Ho vistoentrare ad Oporto con grande rabbia e volontà. Ha una qualità incredibile, è fortissimo, velocissimo, tecnico", ha detto l'allenatore romano e romanista, che oggiil suo nuovo debutto sulla panchina della Roma a otto anni dall'ultima volta.L'attaccante ceco, 23 anni compiuti a gennaio, è arrivato alla Roma nell'estate 2017, dopo il mancato superamento delle visite mediche con la Juventus, che rinunciò al trasferimento, lasciando il calciatore alla Sampdoria. A Genova aveva giocato la sua prima stagione in Italia nel 2016/17, raccogliendo 35 presenze tra campionato e Coppa Italia per un totale di 1.653 minuti in campo, in cui aveva realizzato 13 reti e 5 assist, di cui 11 ...

