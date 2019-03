F1 | Mattia Binotto | “La Mercedes sarà la squadra da battere | ma noi siamo pronti ad

Mattia Binotto : « Ferrari - apriamo un ciclo : dobbiamo essere sempre uniti» : Era la sua motivazione costante, cercare di fare qualcosa che resti nella storia, personale o di questo sport. A volte ci stimolava magari in modo 'violento' ma funzionava». Violento? «Magari diceva: ...

F1 - Mattia Binotto : “Vettel e Leclerc saranno liberi di battagliare in pista” : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono stati il primo banco di prova. Poco si è potuto capire perché spesso e volentieri, specie i team di spessore, trasformano la pista in un grande tavolo da poker dove il bluff è all’ordine del giorno. Niente scala reale o scala a colore, forse qualche full o doppia coppia… Sì perché al di là del cronometro, il numero a cui maggiormente le scuderie hanno badato sono stati i chilometri ...

F1 - Mattia Binotto : “La SF90 è bilanciata e guidabile - ma la voglio più affidabile” : Mattia Binotto, nuovo team principal della Scuderia Ferrari, ha scelto l’ultima sessione dei test 2019 riservati alla Formula Uno per parlare con la stampa, dopo diversi giorni nei quali ha preferito dare spazio a piloti e vettura. Il nativo di Losanna ha iniziato facendo un quadro della situazione di queste due importanti settimane di lavoro. “Sono state giornate intense nelle quali abbiamo voluto pensare solamente a noi stessi ...

F1 - Test Barcellona 2019. Mattia Binotto : “Mi vedete preoccupato? Nessun problema”. Ottimi segnali dalla Ferrari : Sebastian Vettel si è concentrato sui long run nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il tedesco ha percorso ben 134 giri e ha messo in mostra un fantastico passo gara. Le Rosse, dopo aver timbrato i migliori tempi nei primi due giorni con il teutonico e con Charles Leclerc, si sono concentrate sul passo gara, sulla tenuta delle gomme e sull’affidabilità della vettura ricevendo delle ottime indicazioni. Va comunque sottolineato che ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel avrà la priorità - la SF90 è un’evoluzione in tutti gli aspetti” : E così è andata in archivio una molto emozionante presentazione della nuova Ferrari di F1 a Maranello. La SF-90, questo il nome scelto in onore dei 90 anni della scuderia, è la vettura progettata per andare all’assalto del titolo iridato 2019 e per interrompere l’egemonia della Mercedes, che vince in maniera ininterrotta da 5 anni. Nella scuderia del Cavallino Rampante è reduce da un inverno pieno di cambiamenti, nei quali vi è stato ...

Ferrari - John Elkann : 'La Ferrari unisce il Paese'. Mattia Binotto : 'Orgoglioso' : "Essere Ferrari è qualcosa di speciale, l'orgoglio di una squadra che riesce a unire un intero Paese, che rappresenta il meglio dell'Italia per la sua voglia di inventiva, di innovazione, di ...

F1 - Mattia Binotto : “Essere Ferrari è qualcosa di unico. Abbiamo tempo per prepararci all’esordio iridato” : Oggi è andata in scena a Maranello, la presentazione della nuova Ferrari SF90. La nuova monoposto di Formula Uno, che vuol dare l’assalto al titolo iridato, è stata accolta dal grande calore dei tecnici, dei dirigenti e dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc presenti in sala. Un vernissage in grande stile in cui il mito del Cavallino Rampante si è potuto quasi assaporarlo. Si è reduci da un inverno di grandi cambiamenti, nei quali ...

Svelato il nome della nuova Ferrari - splendido l’omaggio di Mattia Binotto al team del Cavallino : Il nuovo team principal della Ferrari ha scelto un nome speciale per la monoposto 2019, a rivelarlo in anteprima è stato Leo Turrini Il nome della nuova Ferrari sarà SF90, a rivelarlo in anteprima è Leo Turrini. Una sigla diversa da quella che ha caratterizzato le monoposto del Cavallino negli ultimi anni, con la lettera H che scompare per far posto ad un omaggio voluto da Mattia Binotto. LaPresse/Andrea Giovanelli Il nuovo team principal ...

F1 : una nuova figura nella gestione sportiva in Ferrari per sostenere l’operato di Mattia Binotto : I mutamenti in questo “caldo” inverno in casa Ferrari ancora non sono terminati. Dopo la rivoluzione con l’arrivo del monegasco Charles Leclerc alla guida della Rossa, al posto del finlandese Kimi Raikkonen (tornato in Sauber) e soprattutto con il cambio della guardia nel ruolo di Team Principal tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto, si vuole completare il puzzle sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Di fatto si ...

Mick Shumcher alla Ferrari Driver Academy - il benvenuto ufficiale di Mattia Binotto : Un altro Schumi in Ferrari: nei giorni scorsi era arrivata la conferma delle voci che accostavano Mick Schumacher alla Ferrari Driver Academy e ora sul profilo Twitter della Rossa il messaggio di ...

F1 - la prima volta di Mattia Binotto nello Strategy Group : riduzione dei costi dal 2021 sul tavolo : E’ ufficialmente iniziata nella “stanza dei bottoni” l’avventura di Mattia Binotto da Team Principal e Direttore Tecnico della Ferrari. Il 16 gennaio, come riporta gazzetta.it, ha avuto luogo a Ginevra (Svizzera) la prima riunione dello Strategy Group della F1. Ebbene, sembrerebbe che l’approccio di Binotto non sia stato all’insegna della intransigenza ma dell’apertura rispetto ai temi trattati. Di fatto ...