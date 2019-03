Ariedo Braida | “Sorpreso da Gattuso | la Juve può passare”

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019), ex ds del Milan e oggi dirigente del Barcellona, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sportsu Radio1, ha toccato vari temi. Nel dettaglio si dice sorpreso dal Milan di: “mi ha sorpreso, ma Rino è un ragazzo umile. Un allenatore che piano piano sta facendo la sua esperienza, è bravo perchè sa mantenere bene il gruppo. Il Milan ha cambiato volto con Piatek, ora è un’altra squadra”. Ha poi espresso un parere sul ritorno di Champions dellantus contro l’Atletico Madrid: ” L’Atletico è l’unica squadre dallo stile italiano che gioca in Spagna, è molto rocciosa e combattiva. Una squadra durissima da battere, ma nel calcio tutto è possibile. Laè una grande squadra e nulla è impossibile”. Su Allegri aggiunge: ” Allegri contestato? I tifosi non si accontentano di più del campionato, ...

CalcioWeb : #Braida: '#Gattuso mi ha sorpreso, la #Juve può passare' - Radio1Sport : ?? Ariedo #Braida a #RadioAnchioSport: '#Gattuso? Ragazzo umile ed allenatore che piano piano si fa l'esperienza con… - PaoloLeChat : Ariedo Braida a @radioanchio E lacrimuccio da antico tifoso del Milan... Panucci non si offenda ma Braida per me È… -