Tav | gare al via come previsto Ecco perché ha vinto Salvini

Tav - il Governo rinvia i bandi. Conte : "Telt non farà gare" e chiama Macron e Juncker : Ma oggi l'annuncio del premier rischia davvero di negare il futuro al Paese, di condannarlo ad una recessione che sta gia' avendo effetti nefasti per l'economia, per tutti i cittadini". Lo ha ...

Tav - Conte : "Niente gare - solo atti preliminari" : Il Governo ha deciso di non decidere. C'era bisogno di giungere ad un punto d'incontro e alla fine si è deciso di accantonare il problema, rinviandolo di altri 6 mesi. Ad annunciare per prima il rinvio dei bandi di TELT è stata Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia in forza ai 5 Stelle: "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi per il Tav che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio. Tutto questo senza ...

Tav - Conte : Telt non fa gare - solo attività preliminari : Il premier Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook la lettera da lui inviata a Telt sulla Tav e la risposta ricevuta dalla società italo-francese. Il presidente del Consiglio ha poi chiarito: "La ...

Tav - Zingaretti : pasticcio indecente : 16.58 "Sulla Tav un pasticcio indecente e un danno immenso alla credibilità dell'Italia". Così si distrugge la fiducia. Il governo si tiene insieme solo per un patto per la gestione del potere. Spero provino vergogna. E'tempo di cambiare". Lo scrive su Twitter Nicola Zingaretti, neosegretario Pd.

Tav - Salvini : non ci sarà crisi - basta litigare e avanti insieme : Roma, 9 mar., askanews, - "L'Italia ha bisogno di un governo che faccia ancora riforme e assicuri lavoro Quindi sulla Tav mon ci sarà nessuna crisi di Governo" anche perchè è ancora possibile "fare e ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene l’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...

Tav - Zingaretti : ''Il governo è nel tunnel della sua crisi'' : "Il governo è nel tunnel della sua crisi: una maggioranza che si tiene insieme solo sulla gestione del potere ma non riesce a esprimere alcun tipo di politica e paralizza il Paese''. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, incontrando il vice presidente della Commissione Ue e candidato dei socialisti e democratici alla guida dell'esecutivo Ue,...

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Tav : Zingaretti - il governo è nel tunnel della sua crisi che paralizza Italia : ... che è certificato dai dati della fiducia che calano, dal fatturato delle aziende che crollano, della produzione industriale e dall'assenza di qualsiasi tipo di politica industriale. Sul tema del ...

Tav - Zingaretti : fallimento "contratto" : 16.30 "Non si chiude il cerchio sulla Tav? Il governo non riesce a chiudere nessun cerchio, questa è la tragedia.Quello a cui assistiamo è il fallimento del contratto di governo, che doveva provocare una rivoluzione e sta portando indietro le lancette dell'orologio del Paese". Così il neo segretario Pd, Zingaretti. "Il governo è nel tunnel della sua crisi. Lo dico purtroppo da cittadino italiano:stiamo assistendo a qualcosa di molto grave,una ...

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo voTavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Tav : Moretti (Pd) - 'deve essere sbloccata - ha ragione Zingaretti' : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Bene ha fatto Zingaretti a ripartire dai cantieri Tav in Piemonte: il Partito Democratico deve saper parlare al Nord, tradito nei fatti dall’esecutivo gialloverde e in particolare dalla Lega. Altro che prima gli italiani, prima la poltrona!”. Così Alessandra Moretti, c

Tav - Zingaretti : maggioranza arrogante e senza una visione : Il dossier Torino-Lione. Il neo-segretario del Partito democratico commenta il rinvio di una decisione politica sulla linea ferroviaria Torino-Lione dopo il vertice di stamani a Palazzo Chigi. "E' l'arroganza di una maggioranza parlamentare che per gestire il potere non vuole ammettere di non essere ...