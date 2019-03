Scriviamo a Comune

comune-info

(Di domenica 10 marzo 2019) ... non c'è cammino, il cammino si fa andando , Machado, Mi piace la voce di: vorrei che diventasse ancora di più la voce di chi parte dalla vita per arrivare alla politica: come faccio quando ...

Brigitta130596 : RT @AgireOraNetwork: PROTESTA: Due circhi con animali a Genova! Scriviamo al Comune. Sempre peggio: a Genova tra marzo e aprile saranno att… - VCinollo : RT @AgireOraNetwork: PROTESTA: Due circhi con animali a Genova! Scriviamo al Comune. Sempre peggio: a Genova tra marzo e aprile saranno att… - Giulio41157 : RT @AgireOraNetwork: PROTESTA: Due circhi con animali a Genova! Scriviamo al Comune. Sempre peggio: a Genova tra marzo e aprile saranno att… -