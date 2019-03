MotoGp – Valentino Rossi in difficoltà | Vinales senza problemi | l’analisi di Meregalli

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Maio, il lavoro del warm up die le l’ottimismo per la gara diin Qatar Il Gp del Qatar disi avvicina sempre più: Maverickpartirà dalla pole position, seguito da Dovizioso e Marquez. Più lontano invece, che non è riuscito ieri a superare la Q1 e quindi lottare con i suoi colleghi per le migliori posizioni della griglia di partenza.AFP/LaPresseLavoro comparativo oggi per il Dottore nel warm up del Gp del Qatar: “il feeling è migliorato, le due moto avevano setup diverso, non enorme, ormai era il warm up, ha deciso con quale delle due correre, non sarà facile partire dalla quinta fila ma sappiamo di cosa è capace. La gomma media, si, dovrebbe essere la soluzione, sul posteriore ancora abbiamo qualche dubbio“, ha spiegato Maioai microfoni Sky al termine del warm ...

