MotoGP | GP Qatar 2019 | come vederlo in differita gratis e in chiaro su TV8 Orario e

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Cari appassionati del Motomondiale, non vi è stato possibile seguite in diretta le tre gare del Gran Premio del? Visto l’pomeridiano ne avete approfittato per una uscita in famiglia e non avete potuto assistere allo spettacolo di Moto3, Moto2 e? Nessun problema! SkySport e TV8 hanno in serbo per voi diverse repliche e sintesi per rivedere, quasi in diretta, lo spettacolo di Losail.Di seguito la programmazione delle repliche e sintesi della domenica del Gran Premio delche si dividerà su SkySport, canale 208 di Sky e TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Questi appuntamenti si potranno seguire anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) quindi su smartphone, pc e tablet.PROGRAMMA REPLICHE GPMOTOMONDIALESKYSPORTore 20.15, 02.30 Gara Moto3ore 20.45, 03,00 Gara Moto2ore 21.15, 00.00 ...

SkySportMotoGP : ?? Resta il Warm Up per trovare una risposta per @ValeYellow46 ? di @triolor #SkyMotori #QatarGP #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Cosa non ha funzionato in #FP2 ? ?? @ValeYellow46 risponde #SkyMotori #QatarGP #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Il sabato del #QatarGP in casa @YamahaMotoGP ???? @mvkoficial12 punta in alto dopo la pole ???? In difficoltà… -