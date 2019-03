Come sono le “elezioni” in Corea del Nord

Nanga Parbat - Come sono morti Daniele Nardi e Tom Ballard? Alex Txikon svela un retroscena agghiacciante : Alex Txikon è il 37enne alpinista basco che ha guidato la squadra che ha provato a soccorrere Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat, riuscendo dopo tanti giorni e grandi fatiche ad avvistare i corpi delle due vittime. Il gruppo ha rischiato più volte la vita a causa delle valanghe, e ha dovuto rinunciare al tentativo di recuperare i corpi di Nardi e Ballard. Resta il mistero sulle cause della morte: la foto scattata da Txikon mostra ...

Crozza-Calenda : 'Non mi danno il Tfr. Mamma - Come chi sono?' : "Ho fatto il ministro e non mi vogliono dare il Tfr. come chi sono? Calenda, Carlo, Mamma", dice l'ex ministro versione Maurizio Crozza lamentandosi del fatto che nemmeno sua madre lo riconosca. "Lo ...

Tapparelle Smart e Sonoff : quale acquistare e Come installarlo : Viviamo in un mondo fatto di sensori ed intelligenza artificiale. Portare queste tecnologie in casa può però rivelarsi molto costoso se ci si rivolge a professionisti. Rendere luci, prese o Tapparelle Smart può rimanere un sogno leggi di più...

Permessi Legge 104 assistenza disabile - Come possono essere usati? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...

Festa della Donna a Reggio Calabria - al Liceo Volta la testimonianza della campionessa : 'nello sport - Come nella vita - le diversità non sono limiti ma risorse' : ' Da piccola praticavo corsa ad ostacoli quando l'allenatore dei miei fratelli mi propose di sperimentare lo sport della pallavolo. Così è iniziata la mia carriera. Mi sento una persona molto ...

Festa della Donna a Reggio Calabria - al Liceo Volta la testimonianza della campionessa : 'nello sport - Come nella vita - le diversità non sono ... : Mi sento una persona molto fortunata - ha raccontato la Del Core - per aver girato il mondo e per aver giocato e vinto molto con i club in Italia e all'estero e con la Nazionale nel mondo. Ho avuto l'...

Contributi misti per Quota 100 : quali sono utili e Come renderli validi : Contributi misti per Quota 100: quali sono utili e come renderli validi Quota 100 è una delle principali misure attuate dal governo Lega-M5S. Le domande per l’uscita anticipata sono in linea con le aspettative, ma stanno comunque generando numeri importanti. La misura consente l’uscita anticipata con 62 anni di età e 38 anni di Contributi come requisiti minimi. Il “paletto” Contributivo è stato spesso oggetto di critiche, perché di fatto ...

Probiotici Come disinfettanti possono ridurre le infezioni ospedaliere : Le infezioni correlate all'assistenza, ICA, rappresentano un problema globale che coinvolge fino al 15% dei pazienti ospedalizzati nel mondo. In Europa 3,2 milioni di pazienti acquisiscono un'ICA ...

Vitalizi - Miccichè : “Non sono disponibile a tagliarli in Sicilia Come ha fatto Fico alla Camera. L’Ars lo vuole? Mi sfiduci” : Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il taglio dei Vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a ribadire.”Non sono disponibile a tagliare i Vitalizi dei deputati regionali come ha fatto Fico alla Camera”, dice Micciché. Il presidente del Parlamento ...

Dimensioni pene - Come sono cambiate negli ultimi 15 anni : Sarà anche vero che la soddisfazione sessuale femminile non è strettamente legata alla dimensione del membro maschile, ma la notizia della sua progressiva diminuzione in termini di lunghezza e diametro crea sconcerto nella comunità scientifica (nel contempo, infatti, le Dimensioni della vagina aumentano per partorire bambini con un cranio più grande, quindi non si tratta di un meccanismo evolutivo). E crisi d'autostima nei diretti interessati. ...

Festa della donna - la maternità Come diritto e non Come dovere : l’86 - 4% delle famiglie monogenitore poggia su una donna - sono circa 900mila in Italia : Nel 1983 erano meno di mezzo milione, nel 2005 non superavano le 600mila unità. Oggi sono un milione e 34mila. Il fenomeno dei nuclei monogenitoriali Italiani, fotografato dall’Istat, è in costante aumento e riflette i cambiamenti socioculturali in atto. Un sesto delle famiglie Italiane è composto da un genitore solo e da un figlio minore, nell’86,4% il genitore è la donna. sono quasi 900mila in Italia le donne sole con un figlio, contro ...

Legittima difesa - Dall’Osso (FI) agli ex colleghi del M5s : “In Forza Italia sono libero - fate Come me : uscite dall’Aula” : “Da deputato di Forza Italia voterò liberamente e quindi invito i miei ex colleghi del Movimento 5 stelle a votare come me e a lasciare l’Aula”. Questo l’invito dell’ex pentastellato Matteo Dall’Osso, passato lo scorso dicembre in polemica con il suo ex movimento al partito di Berlusconi. Dall’Osso ha annunciato in Aula la sua posizione, poco prima del voto sul ddl sulla Legittima difesa, poi approvato ...

Primarie PD e del centrosinistra - Come sono andate dal 2005 : Primarie PD e del centrosinistra, come sono andate dal 2005 Quelle che hanno incoronato Zingaretti segretario del PD sono state le settime Primarie tenute dal PD e dal centrosinistra. Le prime furono quelle di coalizione del 2005, quando vinse Romano Prodi, destinato a guidare la coalizione dell’Unione alle successive elezioni politiche del 2006. Oggi possiamo fare un bilancio di 14 anni di consultazioni. Dal punto di vista ...