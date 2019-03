Pino Caruso è morto Il ricordo di Martina Colombari | Ficarra e Picone | ' un maestro'

La morte di Pino Caruso - il grave lutto per il mondo dello spettacolo in Sicilia : Pino Caruso si è spento, all'età di 84 anni, nella sua abitazione nei pressi di Roma. Uno dei volti che ha scritto la storia della televisione italiana degli anni 70 insieme Franchi e Ingrassia e ...

Morto Pino Caruso - il ricordo di Pippo Baudo 'Un talento che avrebbe meritato di più' : Amico di Pino Caruso da una vita, Pippo Baudo lo dice subito: 'Pino non ha avuto quello che meritava. Ma era una persona discreta, mai volgare. In questo ambiente non paga'. Baudo, come ricorda Caruso?...