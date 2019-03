Hashish e cocaina in casa | attività di spaccio smascherata dai carabinieri

Mafia : arresti Dia - scoperto traffico di cocaina - Hashish e anche ketamina : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Il traffico e lo spaccio, scoperto nell'operazione della Dia di oggi che ha portato all'arresto di 34 persone, "hanno riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina (stupefacente solitamente impiegato per dopare i cavalli ed invece dest

Pretty Solero e Ugo Borghetti fermati per possesso di cocaina - Hashish e marijuana : Stando a quanto riportato in queste ore dal noto quotidiano romano il Messaggero, e rapidamente rilanciato da molti utenti sui social, nonché da blog ed altre testate giornalistiche, lunedì sera Pretty Solero e Ugo Borghetti, rapper, esponenti della sempre più popolare Love Gang – molto conosciuta a Roma, ma ormai nota anche ben al di fuori del raccordo anulare – sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine per possesso di stupefacenti, nello ...

Traffico di Hashish - marijuana e cocaina : 15 arresti in Sicilia : Roma, 13 feb., askanews, - E' di 15 arresti, di cui 14 in carcere e uno ai domiciliari, il bilanci di un'operazione antidroga svolta dalla polizia tra Caltanissetta, Palermo e Agrigento: colpita una ...

Ragusa - maxi sequestro di droga : 50 kg di Hashish e 1 kg di cocaina : La Polizia di Sta di Ragusa e di Vittoria ha arrestato tre albanesi, tutti pregiudicati, per detenzione di 50 kg di hashish e quasi 1 kg di cocaina

Ragusa : trovati in possesso di 1 kg di cocaina e 50 kg di Hashish - tre arresti : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Ragusa arresta tre albanesi in possesso di 50 kg di hashish e quasi 1 kg di cocaina. Uno dei tre era ricercato perché doveva espiare una pena quasi 3 anni per diversi reati commessi in provincia di Roma. L’uomo per eludere i controlli era in posse

Avevano nascosto cocaina e Hashish nel condizionatore : arrestati giovani spacciatori : I poliziotti della sezione antidroga hanno arrestato due giovani spacciatori di 24 e 25 anni dopo aver fatto irruzione in un appartamento di Marina di Ravenna, messo sotto controllo in seguito all'...

‘Ndrangheta - a Limbadi la multinazionale del narcotraffico : spostava cocaina dalla Colombia e Hashish dall’Albania : La cocaina arrivava dalla Colombia, mentre l’hashish dall’Albania e dal Marocco. Dal paesino di Limbadi al Sudamerica: con l’operazione “Ossessione”, la dda di Catanzaro non ha colpito solo la cosca Mancuso ma ha sventrato una “multinazionale del narcotraffico” che dalla Calabria faceva affari con i narcos Colombiani, venezuelani e della Repubblica Dominicana. I tentacoli dell’organizzazione raggiungevano pure la Puglia e la Lombardia dove, ...

Arresti - sequestri di Hashish - marijuana - cocaina e denaro contante ricavato dall'attività di spaccio nella capitale : Nell'ambito dei controlli antidroga effettuati dagli agenti della Polizia di Stato sono 5 gli Arresti effettuati dai poliziotti del Reparto Volanti e dei commissariati. Il primo effettuato dal Reparto ...