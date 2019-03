Antonello Venditti al concerto del PalaEur svela | “Ho rischiato di morire soffocato

Antonello Venditti - "ho rischiato di morire - salvato con la manovra di Heimlich" : Ieri splendido 70enne, Antonello Venditti ha seriamente rischiato di non arrivare a spengere le candeline sulla torta. Il cantautore romano, come vuole tradizione in concerto la sera dell'8 marzo, ha infatti rivelato dal palco del Palalottomatica di aver sfiorato la morte, la vigilia del proprio compleanno. prosegui la letturaAntonello Venditti, "ho rischiato di morire, salvato con la manovra di Heimlich" pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Antonello Venditti ha rischiato di morire. Tutta colpa di un boccone di traverso : Il live al Palazzo dello Sport dell'Eur ha visto come ospiti anche Zucchero, Ultimo e Briga. Sul palco è salita anche Symo , che ha aperto il concerto con la meravigliosa 'Sora Rosa', il primo brano ...

Antonello Venditti choc al concerto : "Ieri sera ho rischiato di morire" : Durante il concerto tenuto al palazzo dello sport di Roma, il cantante ha spiegato: "Un pezzo di carne non scendeva giù, a...

Antonello Venditti al concerto di Roma 'Ieri ho rischiato di morire - salvato con la manovra di Heimlich' : Venditti festeggia i suoi 70 anni e la festa della donna con un doppio concerto al Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma, 'ma ho rischiato non esserci'. È stato lo stesso cantautore a raccontarlo al ...

Antonello Venditti - la verità su Matteo Salvini : 'Non sono leghista - ma lui...'. Sinistri massacrati ancora : Oggi Antonello Venditti compie 70 anni , ma è già da qualche giorno che si parla di lui dopo l'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha ammesso di simpatizzare per Matteo Salvini, soprattutto per ...

Antonello Venditti - la verità su Matteo Salvini : "Non sono leghista - ma lui...". Sinistri massacrati ancora : Oggi Antonello Venditti compie 70 anni, ma è già da qualche giorno che si parla di lui dopo l’intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha ammesso di simpatizzare per Matteo Salvini, soprattutto per la sua capacità di cogliere le istanze della nazione in questo momento. Oggi il cantante ha risposto

Antonello Venditti ha 70 anni : E qui ci sono le sue tredici migliori canzoni secondo il direttore del Post, per non cantare soltanto "Roma capoccia" tutto il giorno

Antonello Venditti compie 70 anni : venti canzoni straordinarie. : Antonello Venditti compie oggi 70 anni, in questo stesso giorno, nel 1978, 41 anni fa, usciva Sotto il segno dei pesci, il disco che avrebbe cambiato le sorti della sua intera carriera. Dagli esordi ...

Scaletta e ingressi per i concerti di Antonello Venditti a Roma l’8 e il 9 marzo per Sotto il segno dei pesci : I concerti di Antonello Venditti a Roma rinnovano l'appuntamento del cantautore Romano con i fan per Sotto il segno dei pesci, a 40 anni dal rilascio dell'iconico album del quale interpreterà tutte le canzoni. Il tour approda nella Capitale nel giorno del compleanno di Antonello Venditti, storicamente festeggiato sul palco e quest'anno su quello del Palazzo dello Sport, con una doppietta che risuonerà della musica contenuta nell'album ...

Antonello Venditti - 70 anni dall'underground al Circo Massimo : Gli anni Ottanta e Novanta segneranno l'apice del suo successo, In questo Mondo di Ladri , nel 1988, vendette 1 milione 300 mila copie, Benvenuti in Paradiso , tre anni dopo, quasi un milione e mezzo,...

Buon compleanno Gaetano Alimenti - Antonello Venditti… : Buon compleanno Gaetano Alimenti, Antonello Venditti… …Bruno Pizzul, Mariarosaria Rossi, Giorgio Puia, Valerio Massimo Manfredi, Marta Dassù, Florentino Perez, Flavio Fusi, Gianfranco Sammarco, Fabrizio Barca, Raffaela Bellot, Federico Ginato, Daniele Viotti, Fausto Raciti, Bianca Atzei, Keita Baldé… Oggi 8 marzo festeggiano il compleanno: Gaetano Alimenti, giornalista; Vito Antonio Sirago, accademico; Giovanna di Vita (Bruna Antonia de Vita), ...

I 70 anni di Antonello Venditti : Gli anni '80 e '90 segneranno l'apice del successo: In questo Mondo di Ladri, nel 1988, vende 1,3 milioni di copie, Benvenuti in Paradiso, tre anni dopo, quasi 1,5 milioni.

Antonello VENDITTI/ "Salvini è più credibile della sinistra. Ultimo è simile a me" : Per ANTONELLO VENDITTI, Salvini è il politico italiano oggi che più di tutti sa comunicare con la gente, ecco cosa ha detto

Antonello Venditti : «Chi ricorda è fregato» : Antonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiL’articolo integrale è pubblicato sul numero 10 di «Vanity Fair», in edicola fino al 12 marzo. Soprannomi di Antonello Venditti: «Da adolescente mi chiamavano “Cicciabomba” perché pesavo quasi 100 chili. Ai tempi del Folkstudio, “Cicalone”, a causa di una voce che almeno all’inizio non somigliava a quella di un usignolo. Poi “adesso ...