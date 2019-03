Aci Rally Italia Talent | a Busca l' ultima selezione regionale per i piloti più bravi

Moto : l'elettrica T Aci ta T-Rally percorre 120mila km : Nel 2012 è stata la prima Moto al mondo al 100% elettrica a correre un "Cross Country Rally" nel deserto di Merzouga, in Marocco, in Africa. Da allora, lo sforzo di Tacita si è concentrato sulla ...

Aci Rally Italia Talent 2019 sceglie Toyo Tires : Il nuovo Proxes R888R di Toyo Tires sarà protagonista della sesta edizione dell’ACI Rally Italia Talent ed equipaggerà le Suzuki Swift Sport nella misura 195/50 R16. «Per la nostra azienda la partecipazione a Rally nazionali e competizioni sportive rappresenta non solo una componente strategica della comunicazione, ma anche un modo per sottolineare la vocazione sportiva […] L'articolo ACI Rally Italia Talent 2019 sceglie Toyo ...

Rally di Monte-Carlo – Ogier stratosferico - la Citroen RAcing festeggia la 100ª vittoria nell’anno del centenario [GALLERY] : Sebastien Ogier sublime: il pilota francese regala alla Citroen Racing la 100ª vittoria col successo al Rally di Monte Carlo Giornata ricca di emozioni per gli appassionati dei motori. In una domenica di gennaio ancora gelida, ci hanno pensato in particolar modo le quattro ruote a tenere incandescente la situazione: non solo Alonso si è aggiudicato la 24 ore di Daytona, ma anche Sebastien Ogier ha trionfato al Rally di Monte Carlo insieme ...