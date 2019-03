Scherma – Sciabola femminile | dodici azzurre in gara nella tappa di Coppa del Mondo ad

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatrici impegnate ad Atene. Obiettivo altro podio con la squadra : Da Padova ad Atene. La Coppa del Mondo di sciabola si divide questo fine settimana tra Italia e Grecia. Nella capitale greca scenderanno in pedana le donne e dovrà essere la gara del riscatto per le azzurre, dopo una prestazione molto negativa a Il Cairo. In Egitto la migliore era stata Michela Battiston, capace di arrivare agli ottavi di finale. Battiston è stata l’unica tra le azzurre presente in tabellone a spingersi tra le migliori ...

Scherma - Europei Giovani e Cadetti 2019 : l’Italia chiude con l’oro delle fiorettiste e gli argenti di sciabolatori e spadisti : Ultima giornata agli Europei Giovani e Cadetti 2019 di Foggia. L’Italia ha chiuso la manifestazione continentale, vincendo il medagliere con un grazie ad un bottino complessivo di 25 medaglie (9 ori, 6 argenti e 10 bronzi). Le ultime tre sono arrivate grazie alla squadra di fioretto femminile Giovani, che ha conquistato l’oro,, mentre sciabolatori e spadisti hanno chiuso entrambi al secondo posto. Le fiorettiste hanno conquistato ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : Tommaso Marini oro nel fioretto - bronzo per Giulia Arpino nella sciabola : La sesta giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Foggia ha visto l’inizio del programma gare riservato ai Giovani (Under 20). Per l’Italia sono arrivate due medaglia: il fantastico oro di Tommaso Marini nel fioretto maschile e il bronzo di Giulia Arpino nella sciabola femminile. Quello di Marini è stato un autentico dominio. Il fiorettista azzurro non ha mai concesso più di otto stoccate agli avversari, superando in ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : due ori per l’Italia! Spadisti e sciabolatori in trionfo : L’Italia conquista due medaglie d’oro nella quinta giornata di gare degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma a Foggia. Il programma delle prove under17 si chiude con il trionfo degli azzurri nella gara a squadre di spada e sciabola maschile. Partendo dalla prima, il quartetto formato da Dario Remondini, Simone Mencarelli, entrambi bronzo nell’individuale, Filippo Armaleo ed Enrico Piatti ha sconfitto nettamente in finale l’Ungheria con ...

Scherma - Campionati Europei Cadetti e Giovani 2019 : l’Italia arriva in doppia cifra. Bronzo per le sciabolatrici : L’Italia va in doppia cifra ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. Nella quarta giornata della rassegna continentale, è arrivata la medaglia di Bronzo nella prova a squadre di sciabola femminile Cadetti. Il quartetto composto da Gaia Pia Carella, Bronzo nell’individuale, Benedetta Fusetti, Federica Guzzi Susini e Lucrezia Del Sal, ha superato nella finale per il Bronzo nettamente la Turchia con il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : weekend deludente per la sciabola azzurra : Fine settimana molto deludente per la sciabola italiana a Il Cairo. Nel Grand Prix in Egitto nessun azzurro ha saputo raggiungere almeno i quarti di finale sia in campo maschile che in quello femminile. Sono addirittura quattro gli sciabolatori azzurri eliminati negli ottavi di finale. Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini si sono arresi tutti nello stesso turno, mancando dunque l’accesso ai quarti e dunque ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : tripletta azzurra nella sciabola. Oro ad Emanuele Nardella : Straordinaria tripletta azzurra nella seconda giornata di gara dei Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. nella sciabola maschile Cadetti è arrivato il successo di Emanuele Nardella, che ha conquistato la prima medaglia d’oro azzurra della manifestazione. In finale Nardella ha sconfitto il compagno di squadra Pietro Torre per 15-6. Sul podio è salito anche Giorgio Marciano, che è stato battuto in semifinale ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatori azzurri lontani dal podio a Il Cairo : Nel Grand Prix di sciabola maschile ad Il Cairo gli azzurri chiudono lontani dal podio. Nessun italiano è riuscito a raggiungere i quarti di finale, con i quattro italiani ancora in corsa (Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini) che sono stati tutti eliminati agli ottavi. Aldo Montano è stato sconfitto per 15-12 dal sudcoreano Oh Sanguk, Giovanni Repetti è uscito con il francese Vincent Anstett per 15-11. Enrico Berrè ...

Scherma – Sciabola maschile e femminile : azzurri in pedana al Cairo - sette uomini nel main draw : sette azzurri nel main draw maschile, domattina in programma la fase di qualificazione femminile Saranno dieci gli atleti azzurri che questo sabato mattina torneranno in pedana a Il Cairo dove ha preso il via la tre giorni dedicata al Grand Prix FIE di Sciabola maschile e femminile. La prima giornata è stata dedicata alla fase di qualificazione della gara maschile ed ha visto ben sette Sciabolatori italiani staccare il pass per il main ...

Scherma – Coppa del mondo di sciabola maschile : fantastico oro per gli azzurri a Varsavia : Trionfo azzurro a squadre per l’Italia nella tappa di Varsavia di Coppa del mondo maschile di sciabola Trionfo azzurro a Varsavia. L’Italia vince la gara a squadre che conclude la tre giorni polacca del circuito di Coppa del mondo di sciabola maschile, tornando sul gradino più alto del podio a distanza di venti mesi dall’ultimo successo festeggiato a Barcellona nel maggio del 2017. Il quartetto italiano, vicecampione del ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatori azzurri in trionfo a Varsavia : L’Italia torna sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Un successo azzurro che mancava addirittura dal maggio 2017, quando il quartetto azzurro si impose in quel di Barcellona. Questa volta la cornice del trionfo italiano è Varsavia, con la squadra formata da Luigi Samele, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrrè. I vice campioni del Mondo hanno sconfitto in una finale emozionante la Francia ...

Scherma : Cdm sciabola - Curatoli sul podio : ANSA, - VARSAVIA, 2 FEB - Ancora un bel risultato per la Scherma italiana: Luca Curatoli è secondo nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola svoltasi a Varsavia. Sulle pedane polacche, l'azzurro sale ...

