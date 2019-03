Pensioni | al via domande per il riscatto agevolato della laurea degli under 45 | 5 200

Pensioni - riscatto agevolato della laurea Al via le domande per gli «under 45» : La procedura pubblicata sul sito dell’Inps, consentirà ai non ancora 45enni di riscattare la laurea: non bisogna avere contributi versati prima del 1996. Sarà possibile fino al 2021 chiedere anche il riscatto di altri periodi, fino a 5 anni, di aspettativa

Pensioni - al via il riscatto della laurea : come presentare domanda e quanto costa : Da oggi è possibile presentare domanda per chiedere il riscatto della laurea, ovvero far rientrare nel calcolo degli anni di contributi versati anche quelli di studio universitario. La novità riguarda il costo del riscatto, che con il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato abbassato. Ecco come presentare domanda e quanto costa riscattare la laurea.Continua a leggere

Pensioni di cittadinanza pronte al via - il testo della Quota 100 alla Camera : Le ultime novità sulla riforma previdenziale ad oggi 6 marzo 2019 vedono arrivare finalmente la data utile per l'invio delle domande di accesso alle Pensioni di cittadinanza. In attesa di registrare i dati sull'afflusso delle prime richieste, alla Camera dei deputati prosegue la discussione riguardante le nuove uscite anticipate contenute nel decretone, ed in particolare la Quota 100. Infine, si segnala che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ...

Pensioni all’estero - esistenza in vita : avviata verifica Inps anni 2018-19 : Con un messaggio ad hoc l’Inps comunica di aver avviato la seconda fase di accertamento esistenza in vita per le Pensioni all’estero, al fine di verificare esistenza in vita, indirizzo e residenza del pensionato che percepisce assegni all’estero. Si tratta del messaggio n. 815 del 2019, ed è rivolto a particolari tipologie di pensionati, anche a seconda del luogo in cui si trovano. Vediamo in dettaglio in cosa consiste l’accertamento esistenza ...

Pensioni e quota 100 - via 23mila medici : 20.50 Tra il 2019 e il 2021 circa 23 mila medici potrebbero lasciare il Servizio Sanitario, sia per effetto del raggiungimento dei limiti per la pensione, sia per quota 100. E' la stima del sindacato medici dirigenti Anaao-Assomed. I sanitari che lascerebbero il Ssn per pensionamento sarebbero circa 18 mila, altri 18-20 mila avrebbero i requisiti per la quota 100. Ma si stima che di questi ultimi solo il 25% lascerebbe effettivamente ...

Via libera del Senato al 'Decretone' su reddito di cittadinanza e Pensioni a quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Dl reddito-Pensioni : al via rush finale Senato - atteso Di Maio : Roma, 27 feb., askanews, - E' iniziato in Aula al Senato il rush finale sul 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100. Parteciperà ai lavori il vicepremier Luigi Di Maio, che ha tanto ...

Decretone su reddito e Pensioni - via libera della Camera tra le polemiche : 149 sì e 110 no : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Decretone su reddito e Pensioni - via libera della Camera tra le polemiche : 149 sì e 110 no : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Dl reddito-Pensioni in Aula Senato - le novità e i nodi rinviati dal governo : Il 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100 è approdato in Aula al Senato per incassare il primo disco verde del Parlamento. Dopo qualche modifica approvata dalla commissione Lavoro, il governo ha presentato in Aula un pacchetto di emendamenti per risolvere alcuni nodi: dalla questione delle assunzioni dei 'navigator' per le quali servirà il parere delle Regioni al tema della privacy dopo la memoria depositata dal Garante per la ...

Pensioni : Q100 e Rdc - via libera al maxi decreto dalla Commissione al Senato : Dopo un lungo esame e numerosi rinvii da parte della Commissione Lavoro al Senato, il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto finalmente il via libera e lunedì 25 febbraio approderà in Aula a Palazzo Madama. Nonostante circa 1.570 emendamenti contenenti le proposte di modifica presentati, non sono state apportate molte correzioni e il testo non contiene grandi cambiamenti. Accelerano i lavori sul decreto in ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Tfr-Tfs - esame correttivi al via oggi : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Tfr-Tfs, esame correttivi al via oggi Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il decreto Quota 100, che oggi martedì 12 febbraio approderà all’esame parlamentare. Non ci saranno grosse modifiche alla misura di uscita anticipata, ma si attendono tuttavia dei correttivi più o meno importante, anche e soprattutto sul piano della liquidazione del Tfr e Tfs. La corresponsione della liquidazione per i ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 al via grazie alla Fornero - parla Boeri : Pensioni ultime notizie: Quota 100 al via grazie alla Fornero, parla Boeri Quota 100 grazie alla Riforma Fornero L’Inps deve essere indipendente e ha tutto il diritto di informare sulle conseguenze delle misure governative per tutelare il patto intergenerazionale. È quanto ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, ospite della trasmissione Otto e Mezzo, che ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, ma anche di Quota 100 e ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 al via grazie alla Fornero - parla Boeri : Pensioni ultime notizie: Quota 100 al via grazie alla Fornero, parla Boeri L’Inps deve essere indipendente e ha tutto il diritto di informare sulle conseguenze delle misure governative per tutelare il patto intergenerazionale. È quanto ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, ospite della trasmissione Otto e Mezzo, che ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, ma anche di Quota 100 e delle misure previdenziali attuate da ...