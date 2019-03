Milano A Porta Genova un intervento di urbanistica tattica

Rogoredo. Bassi : bene portare il quartiere al centro di Milano : “Oggi il quartiere di Rogoredo è stato portato al ‘centro’ di Milano. Una scelta significativa, che merita un plauso e

Oltre il tempo : Audemars Piguet porta le Strand Beasts di Theo Jansen a Milano : Le Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo JansenLe Dream Beasts di Theo ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vittoria milanese importantissima. 87-83 al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Eurolega. Una sfida fondamentale per la squadra di Pianigiani, perchè si tratta di un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Milano è attualmente al nono posto e precede proprio gli israeliani, che sono distanti una vittoria dall’Olimpia e soprattutto hanno vinto all’andata. Un 94-92 che aveva lasciato ...

Milano. Da oggi aperto l’infopoint Duomo e attivo il portale : Da lunedì prossimo, 25 febbraio, Milano cambia aria e accende la ZTL più grande d’Italia che delinea, all’interno del perimetro

Milano - picchiava la figlia di 15 anni perché non voleva portare il velo : arrestata : Una donna di 31 anni è stata arrestata a Milano perché picchiava sua figlia, 15 anni, ogni volta che disobbediva a regole, per lei ‘fondamentali’: secondo i racconti della ragazza, la mamma la obbligava a portare il velo e le era proibito parlare con i compagni di scuola maschi a scuola. 15enne ha un malore a scuola: ‘Disobbedienze punite fisicamente' Questa storia drammatica, avvenuta a Milano, è venuta alla luce solo dopo che la ragazzina di ...

Basket - Eurolega 2019 : altra sfida importante per l’Olimpia Milano - al Forum c’è il Maccabi Tel Aviv : I tempi delle finali del 1987 e 1988 sono lontani, così come le sfide tra due simboli della pallacanestro di Italia e Israele, Dino Meneghin e Mickey Berkowitz. L’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Maccabi Tel Aviv, però, rimane sempre qualcosa di molto sentito all’interno della pallacanestro europea, tanto più che questa volta in ballo, oltre a un successo nel 23° turno di Eurolega, ci sono anche i quarti di ...

Ellen Allien : la dj porta l'ipnotica techno berlinese a Milano : Lì ha presentato la sua serie di eventi globali We Are Not Alone, una one-night ospitata in altre città di tutto il mondo proprio come il suo negozio di dischi sotto il nome di Vinylism. Ellen Allien ...

SI RAFFORZA L'ASSE ITALIA-CINA : Fashion Haining torna a Milano e porta in passerella Zlfzss : ... marchio registrato in Francia nel 2015 dal creative director Lei Zhang e nell'orbita del gruppo Foor , protagonista il 21 febbraio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in via san Vittore 21. Lo ...

Salvini : "Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano - si è comportato in maniera indegna" : "Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL. "Non mi piacciono i mercenari", ha aggiunto.

Milano - assaltano il portavalori con mitra e passamontagna : guardie giurate in ginocchio e a mani alzate. Il video : La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano nei confronti di sette persone per l’assalto a un portavalori avvenuto il 10 ottobre 2016 a Bollate, in provincia di Milano, che fruttò un bottino di oltre 4 milioni di euro in gioielli. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano con la collaborazione dei colleghi di Foggia e del gabinetto regionale della Polizia Scientifica del capoluogo ...

Barella vale 50mln - ecco le mosse dei nerazzurri per portarlo a Milano : Non è un mistero che l’Inter abbia messo Nicolò Barella in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione, dopo averci fatto più di un pensierino già la scorsa estate, quando però il club nerazzurro era bloccato dal fair play finanziario.E a distanza di mesi l’interesse è aumentato. La crescita di Barella è stata continua ed esponenziale, tanto da entrare nei radar dei grandi club della Premier e da convincere il Napoli ad uscire ...

Milano : sfila portafoglio da borsa di un passeggero a Rogoredo - arrestato : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Ha sfilato il portafoglio dalla borsa di un passeggero appena sceso da un treno alla stazione di Milano Rogoredo. Per questo un 40enne di origine tunisina, è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto lo scorso lunedì pomeriggio. Intorno alle 13, l'uomo ha preso di mira

Il tatuatore Pietro Sedda porta il suo brand Saint Mariner a Milano Moda Uomo : Non solo pelle. No, non stiamo parlando dei materiali che compongono la collezione del brand Saint Mariner presentata durante Milano Moda Uomo dal designer Pietro Sedda. La pelle di cui stiamo parlando è quella dei tanti clienti che sono passati sotto le mani del noto tatuatore. Se il nome Saint Mariner vi dice qualcosa, sappiate che il suo studio a Milano porta proprio questa insegna. Per Sedda siamo tutti santi ma, siamo tutti marinai. O ...

Iliad e Vodafone si preparano a portare il 5G a Milano : Iliad e Vodafone hanno presentato richieste al SUAP di Milano per installare proprie antenne 5G nella città lombarda. Ecco tutti i dettagli L'articolo Iliad e Vodafone si preparano a portare il 5G a Milano proviene da TuttoAndroid.