liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Torino, 7 nov. - (AdnKronos) -, storica multinazionale dolciaria di Alba, con il 19° posto assoluto, si conferma l’azienda italiana più reputata ale la, a livello globale, nel settore alimentare. È quanto emerge dall’attesa Global RepTrak 100 del 2019, la classifica annuale dell

newsfinanza : Ferrero prima al mondo per reputazione - TV7Benevento : Ferrero prima al mondo per reputazione... - stupronato : RT @Adnkronos: Ferrero prima al mondo per reputazione -