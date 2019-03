Bce | l’impatto su mutui | euro e BTp delle scelte di Draghi

ilsole24ore

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il governatore della Banca centralepea, il cui incarico scade a fine ottobre, ha annunciato che i tassi resteranno fermi «almeno fino a fine 2019». Difatti chiuderà la sua esperienza con zero rialzi in otto anni. Un primato assoluto figlio di un’era monetaria inedita. Ecco gli impatti sui mercati finanziari...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.