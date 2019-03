Salone di Ginevra 2019 | tutte le anteprime e le novità dell' 89ª edizione

Salone auto Ginevra 2019 - 10 stand da vedere assolutamente : Se tra le 600.000 persone che visiteranno il Salone di Ginevra ci sarete anche voi, sappiate che non ci sono solo le auto mobili da vedere , ma anche tante altre cose interessanti. Ecco la nostra selezione. Alcantara Italdesign ha scelto Alcantara per rivestire gli interni della concept car DaVinci presentata al Salone di Ginevra . Una applicazione artigianale dal contenuto altamente tecnologico. La parte centrale della plancia è una futuristica ...

Salone di Ginevra 2019 - ecco gli interni delle supercar più belle ed esclusive [GALLERY] : Alla kermesse svizzera le supercar più potenti ed esotiche utilizzano Alcantara per i propri sportivissimi interni Iconiche, uniche, potenti e leggerissime e tutte indossano Alcantara per incantare il pubblico della kermesse ginevrina. L’abitacolo avvolgente in Alcantara nera, o grigio scuro, con impunture a contrasto in colori accesi: questa infatti potrebbe essere la descrizione delle più ammirate auto come, ad esempio, la Ferrari F8 ...