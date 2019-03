Lainer | «Abbiamo avuto sfortuna a trovare il Napoli | ma non ci diamo per sconfitti»

ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2019) Stefan, protagonista quest’estate di una trattativa per il suo passaggio in azzurro, si trova ora a dover affrontare ilnella doppia sfida di Europa League. In un’intervista rilasciata TuttoMercatoWeb, ha ricordato proprio l’interesse delnei suoi confronti, “È vero, ilmi voleva. È stato un onore che uno dei club più importanti di Europa avesse deciso di acquistarmi”; poi come è noto le società non raggiunsero l’accordo e questa sera il terzino del Salisburgo potrebbe essere uno dei protagonisti della sfida contro ildimostrando le sue abilità di sfruttare gli spaziIl laterale austriaco non sottovaluta la formazione di Ancelotti, definendola “la miglior squadra retrocessa dalla Champions League” , e ricorda come l’anno scorso riuscirono a ribaltare il risultato dell’andata contro la Lazio ...

