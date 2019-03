Il premier Conte convoca d’urgenza a Roma il direttore generale di Telt 

Tav - Salvini : “Stasera sì o no - non esiste il forse. Non farla costa di più”. Conte : “Dai vicepremier mi aspetto responsabilità” : Sono ore decisive per la realizzazione del Tav. È in corso il vertice a Palazzo Chigi al quale partecipano il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, oltre al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il project manager dell’analisi costi-benefici. E sarà una riunione decisiva, come confermato dal leader della Lega all’ingresso: “Il forse non c’è”, ha risposto a chi gli chiedeva ...

Giuseppe Conte - la strana telefonata a Zingaretti : che cosa sospetta il premier : L'affluenza alle primarie del Pd ha colpito e non poco Luigi Di Maio. Quel milione e mezzo di votanti ai gazebo dem hanno fatto capire al vicepremier grillino che pezzi importanti del proprio elettorato ha voluto mandare un segnale ai vertici grillini, una sorta di avviso di sfratto, se nel frattemp

Al via la Settimana dei Musei - premier Conte : “Cultura e giovani binomio perfetto per garantire il futuro dell’Italia” : “Parte la Settimana dei Musei, un’iniziativa del ministro Alberto Bonisoli nell’ambito della campagna #iovadoalmuseo. Cultura e giovani: il binomio perfetto per garantire un futuro adeguato alla nostra società“: lo ha scritto in un tweet il premier Giuseppe Conte. L'articolo Al via la Settimana dei Musei, premier Conte: “Cultura e giovani binomio perfetto per garantire il futuro dell’Italia” sembra essere il primo ...

La Tav infinita. Il premier Conte : 'Decisione entro venerdì' : Ma non si tratterà di una valutazione strettamente legata ai numeri, la chiave per cercare la mediazione è tutta in quella razionalità politica evocata da Conte, a controbilanciare la razionalità ...

Tav - a carte scoperte : vertice a Palazzo Chigi fra Conte e i due vicepremier.Conte : il governo non cadrà : E' previsto per questa mattina a Palazzo Chigi il vertice tra Conte, i due vicepremier e il ministro delle infrastrutture Toninelli sulla Tav. I Cinquestelle continuano a ripetere il no alla ...

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vicepremier | : Il premier ha convocato a Palazzo Chigi Di Maio e Salvini, sarà presente anche il ministro Toninelli. Conte potrebbe decidere di dare il via libera ai bandi per l'opera e disegnare la "road map"

Bagno di fiducia per Conte. Ecco l'ultimo sondaggio Gpf sull'attività dei ministri. I vicepremier Di Maio e Salvini svettano per notorietà e ... : Infine, i casi dei ministri dell'Economia Giovanni Tria e degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , che occupano il terzo e il quarto posto, scambiandosi le posizioni nelle due graduatorie, in entrambe ...

Alta velocità Torino-Lione - Conte : "Non si può bloccare". L'exit strategy del premier : verso una mini-Tav? : La Tav "non si può bloccare: mi occuperò io della revisione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in riferimento all’impasse di governo sull’Altà velocità Torino-Lione. Sul tavolo del premier nelle ultime ore sarebbe giunta una nuova mini-analisi costi/benefici per integrare la prima. Secondo quest'ultimo documento, come riferisce Tgcom24, le perdite per l’Italia si dimezzerebbero, passando da un saldo negativo di 7 ...

La nuova analisi costi-benefici chiesta dal premier Giuseppe Conte dimezza la spesa : La realizzazione della Tav Torino-Lione rappresenta ancora uno dei poli di attrazione del dibattito politico che divide il governo di Giuseppe Conte, acuisce le ostilità con l'opposizione e, soprattutto, continua ad alimentare proteste all'interno del Movimento Cinque Stelle, che appare fortemente frammentato, come se avesse perso la propria bussola: colpo fatale la bruciante sconfitta nelle elezioni regionali sarde dello scorso 24 febbraio, che ...

Tav. Il premier Conte contro i grillini : l’opera non si può bloccare : Scricchiolano i grillini. Dopo il Ministro Tria scende in campo anche il premier Conte. La Tav si farà. “L’opera non

Giuseppe Conte premier svuotacamere : Mercoledì sera, davanti a un vassoio di frappe, la quadra. Accantonati per il momento i dossier scottanti come Tav e Autonomie, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiuso il pacchetto per il Consiglio dei ministri di giovedì sera. Un treno che viaggia su un doppio binario: da un lato un mega pacchetto di delega al Governo sul versante semplificazioni e codificazioni, con un timing immediato. Dall'altro ...

TAV - "pronto" supplemento analisi costi benefici chiesto da premier Conte : La Commissione per accertare costi-benefici della TAV coordinata dal professor Marco Ponti ha condotto un supplemento di analisi sulla Torino-Lione, richiesta espressamente dal Presidente del ...

Ambiente - il premier Conte ai governatori : “I soldi ci sono - vanno spesi bene” : “I soldi ci sono ma vanno spesi e spesi bene“, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando ai governatori a Palazzo Chigi, in un incontro sul piano ‘ProteggiItalia‘. “Abbiamo messo 11 miliardi a disposizione delle Regioni e degli enti locali per il dissesto idrogeologico, messa in sicurezza del territorio ed interventi di emergenza per il maltempo,” ha proseguito. “Mi sono battuto ...