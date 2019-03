Derby della Lanterna | si giocherà il 13 aprile alle 18 Attesa la conferma ufficiale

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il Derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

Calcio - i migliori italiani della 27^a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella segna ancora - Ciro Immobile re del Derby : Si è chiuso un nuovo fine settimana, e con esso una nuova giornata della Serie A di Calcio, dove si sono disputati incontri di cartello come il derby di Roma o il big match tra Juventus e Napoli, ma che ha visto anche il Milan sorpassare l’Inter al terzo posto della classifica. Un turno da ricordare dunque, dove non sono mancate le prestazioni degli italiani, con alcuni azzurri che si sono resi protagonisti nelle dieci sfide. Ad aprire il ...

Derby della Capitale - la Lazio batte la Roma con tre gol : festa sui social per i laziali : Ieri, alle 20,30 allo stadio Olimpico di Roma si è giocato il Derby della Capitale tra Lazio e Roma. Al termine della partita i tifosi delle due squadre si sono riversati sui social per manifestare il proprio stato d'animo. La squadra di Simone Inzaghi si è aggiudicata il Derby superando i giallorossi con un netto 3-0. Gli autori del successo biancoceleste sono stati Felipe Caicedo, Ciro Immobile e Danilo Cataldi. A spaccare la partita è stato ...

Derby Lazio-Roma - sassaiola e bombe carta prima dell’inizio della partita : poliziotto ferito alla testa : Un poliziotto è rimasto ferito durante l’afflusso di tifosi allo stadio Olimpico per il Derby Lazio-Roma. Durante i momenti di tensione, fra lanci di petardi e bombe carta”bullonate”, un agente che si trovava su lungotevere Maresciallo Diaz è stato colpito da un sasso alla testa. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale Santo Spirito per essere medicato con alcuni punti di ...

Serie A - Lazio-Roma : emessi i primi Daspo per il Derby della Capitale : Non sono mancati gli episodi spiacevoli a margine del Derby della Capitale: emessi i primi Daspo per Lazio Roma emessi i primi Daspo per il Derby della Capitale: nell’ambito dei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza, predisposti preventivamente all’inizio dell’incontro di calcio Lazio-Roma, svoltosi ieri nello Stadio Olimpico di Roma, personale della Polizia di Stato, in via Capo d’Africa, ha identificato e ...

Lazio-Roma - il graffio della ‘Pantera’ : Caicedo scarta Olsen e sblocca il Derby [VIDEO] : L’attaccante della Lazio sblocca il risultato dopo un quarto d’ora, sfruttando l’assist di Correa e depositando alle spalle di Olsen Si sblocca dopo un quarto d’ora il derby di Roma, ci penda Felipe Caicedo a segnare l’1-0 per la Lazio sfruttando un grande assist di Correa. Schierato titolare per i problemi fisici di Immobile, l’attaccante biancoceleste ripaga Inzaghi con un gran gol, saltando Olsen in ...