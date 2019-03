Le locandine dei film del 2018 | se avessero per protagonista un corgi

wired

(Di mercoledì 6 marzo 2019) AIs Born Fat Bottomed Girls FluffyPerra Cute Dog A Splashy Place Beautiful Dog Mission: Impossible - Fluffy Wont' You Be My? TheFluffySe siete appassionati di cinema e cagnolini siete nel posto giusto: da alcuni mesi il regista e produttore Bryan Reisberg ha reso il proprioMaxine una vera celebrità sui social, grazie a una serie di fotomontaggi che calano il vispo cagnolino in alcuni dei più celebri poster cinematografici dello scorso anno.Da Bohemian Rhapsody a Cold War, passando per A Star is Born e pellicole meno recenti, il soffice, da vero professionista, sembra molto a suo agio in tutti i ruoli.Per dare un’occhiata ad alcuni dei risultati potete sfogliare la nostra gallery qui in alto, oppure seguire il profilo Instagram @Madmax_fluffyroad (altra citazione cinematografica che siamo sicuri coglierete).Le ...

