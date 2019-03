Come attivare tema scuro su Facebook Messenger Dark Mode

Come attivare il dark mode in Messenger per Android : Anche Messenger per Android riceve la cosiddetta modalità oscura anche se non ancora in versione stabile. Per ora si tratta di una funzione sperimentale dopo essere stata menzionata per la prima volta lo scorso maggio, ma è possibile già provarla sui dispositivi con OS di Google. La caratteristica arriva dopo (Continua a leggere)L'articolo Come attivare il dark mode in Messenger per Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come disattivare LoSai e ChiamaOra di TIM gratis - non chiamando il 119 : LoSai e ChiamaOra di TIM sono diventati quasi un tabù da che il gestore telefonico ne ha annunciato la disattivazione a pagamento tramite il 119 (l'operazione ha un costo di ben 3.99 euro se effettuata da un consulente sotto esplicita richiesta del cliente). Sappiamo che contestualmente all'attivazione di una SIM, l'operatore abilita alcuni servizi in maniera automatica, tra cui LoSai e ChiamaOra di TIM (rispettivamente utili a sapere chi ha ...

Come disattivare gratis LoSai e ChiamaOra e altri servizi TIM senza passare dal 119 : Volete disattivare LoSai e ChiamaOra, 1 Giga di scorta, TIM BASE e Chat e altri servizi a pagamento, ma senza sborsare neanche un euro? Niente paura, ecco Come dovete fare passando dall'area clienti MyTIM. L'articolo Come disattivare gratis LoSai e ChiamaOra e altri servizi TIM senza passare dal 119 proviene da TuttoAndroid.

Come attivare Windows 10 : Molti di voi ci chiedono Come attivare Windows 10 e la risposta la troverete in questo articolo dove abbiamo raccolto tutte le soluzioni esistenti. Microsoft Windows, piaccia o meno, è il sistema operativo desktop più leggi di più...

Come attivare debug USB su Android con schermo rotto : A chiunque può capitare di rompere il vetro o addirittura l’intero display del proprio smartphone o tablet Android. In questo caso sorge il problema di non poter più utilizzarlo per via del touchscreen non funzionante. leggi di più...

Oltre Mind : i progetti di rigenerazione urbana Come strumenti per migliorare la qualità delle città e riattivare i territori : “Le infrastrutture verdi sono il futuro del nostro Paese, tanto quanto le infrastrutture grigie. Ed è importantissimo che il progetto ‘Raggi Verdi’ sia ora parte integrante dell’ultima versione del PGT della città di Milano in via di approvazione da parte del Consiglio Comunale. È una notizia che ci è stata fornita solo pochi giorni fa e che con piacere condividiamo con tutti voi in questa occasione”, così l’Architetto Andreas Kipar, Presidente ...

Come disattivare Tidal Vodafone : Dopo aver attivato la versione premium a costo zero del popolare servizio di streaming musicale attraverso un SMS ricevuto dal noto operatore rosso, adesso cercate una guida che vi indichi i passaggi per disabilitarlo. Quest’oggi, leggi di più...

C’è ma non si vede : ecco Come attivare il LED di notifica sui Google Pixel e sui Pixel 2 : Siamo sicuri che una discreta parte di voi non è a conoscenza dell'esistenza di un LED di notifica sul Google Pixel che stringe in mano L'articolo C’è ma non si vede: ecco come attivare il LED di notifica sui Google Pixel e sui Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare le notifiche Android quando si gioca : Molto spesso capita che, sul nostro smartphone Android, durante una sessione di gioco, ci arrivino delle notifiche che si rivelano davvero molto fastidiose. Fortunatamente esiste un metodo per far sì che, mentre state giocando, queste leggi di più...

Come attivare dettatura su Mac : Visto che avete bisogno di scrivere un testo particolarmente lungo sul computer, cercate una soluzione per rendere più veloce l’operazione. In questo nuovo tutorial odierno ci occuperemo nello specifico di Come attivare dettatura su Mac leggi di più...

Come attivare la tua ghiandola pineale : Per permetterci di attingere ai nostri stati più profondi di intuizione, intelligenza e illuminazione spirituale, è necessario sbloccare e attivare la ghiandola pineale del nostro cervello. Comunemente definita da antiche culture e mistici Come “ il terzo occhio “, la nostra ghiandola pineale si trova al centro del nostro cervello tra i nostri emisferi destro […]

Come attivare modalità FCC su DJI Mavic Air e Spark : DJI è uno dei produttori di droni più famosi presenti in questo momento sul mercato e attualmente propone una serie di modelli davvero interessanti. In questa guida odierna ci occuperemo di parlarvi nello specifico di leggi di più...

New Super Mario Bros U Deluxe : Come disattivare il salto avvitato : A distanza di un mese dal lancio, qualcuno è riuscito a scoprire un trucco segreto in New Super Mario Bros U Deluxe per disattivare il salto avvitato che abbiamo imparato a padroneggiare già dal capitolo uscito nel 2012 su Nintendo WiiU. Come disattivare il salto avvitato in New Super Mario Bros U Deluxe Facciamo un passo indietro prima di illustrarvi Come attivare il trucco disabilitando il salto avvitato. Grazie a ...

Come disattivare AdBlock : Vorreste ripristinare la pubblicità su un determinato sito Internet ma non sapete Come procedere? In questa guida odierna vi spiegheremo nello specifico Come disattivare AdBlock. Premessa Attualmente, sul mercato esistono diversi tipi di estensioni AdBlock leggi di più...